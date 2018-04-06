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Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца
Руководство Китая определилось с датой испытаний первого авианосца собственного производства Type 001A. Произойдет это в конце месяца ближе к годовщине создания национального флота.
Испытания пройдут в Бохайском заливе. Проверяться будут в первую очередь те системы, которые отвечают за безопасность: …
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3 апреля 2018, 02:21
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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
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25 марта 2018, 11:29
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Расхитителей гробниц поймали в Китае
Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.
Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, …
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20 марта 2018, 05:03
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Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске
Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска. Инцидент произошел 16 марта.Пациентке сделали операцию по удалению кисты. Поначалу все было нормально, но потом потом состояние больной резко ухудшилось.
Оказалось, что врачи перепутали препараты. Женщине вместо физраствора ввели формалин. …
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19 марта 2018, 10:33
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В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников
Пекинские полицейские приступили к испытаниям очков, которые помогают ловить преступников. Они оснащены камерой, которая сравнивает лица прохожих с базой данных разыскиваемых нарушителей. При обнаружении преступника на линзы выводится его изображение из картотеки, а также краткая информация. Также электронный гаджет может …
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13 марта 2018, 09:09
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Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка
За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.
Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных …
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13 февраля 2018, 03:38
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В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер
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23 сентября 2017, 03:25
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Опрос: Россияне стали меньше доверять врачам
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22 сентября 2017, 02:06