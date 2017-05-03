Цены на бензин на отечественных заправках с начала 2017 года выросли на 2,5% Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит сразу 6%. При этом аналитики отмечают, что не за горами старт весенней посевной кампании, когда повышенный спрос на топливо аграриев может разогнать увеличение его стоимости. …