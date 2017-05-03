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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Ученые нашли специю, которая омолаживает и помогает похудеть

Ученые нашли специю, которая омолаживает и помогает похудеть

Американские специалисты из Университета Северного Огайо обнаружили новые полезные свойства корицы. Как выяснилось, она активирует похудение и омоложение.
По словам известного заокеанского биохимика Эми Стокерта, систематическое употребление специи провоцирует появление в человеческом организме метаболического центра, стимулирующего внутренние процессы на клеточном 

3 мая 2017, 11:22
Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

По прогнозам ученых, самое мощное землетрясение на планете может случиться недалеко от чилийской столицы. О предупреждениях сейсмологов рассказывает издание Earth and Planetary Science Letters.
Специалисты утверждают, что в ближайшие десятилетия в окрестностях Сантьяго может случиться высвобождение гигантского объема энергии в 

2 мая 2017, 02:53
Ученые рассказали об оптимальном графике занятий сексом

Ученые рассказали об оптимальном графике занятий сексом

Ученые из Соединенных Штатов определили оптимальный график занятий сексом. Об очередном исследовании рассказывают зарубежные издания.
По словам специалистов, в серии экспериментов участвовали свыше 200 супружеских пар. В итоге специалисты пришли к умозаключению, что для наибольшего удовлетворения влюбленные должны заниматься сексом 

2 мая 2017, 11:22
Первые космические туристы смогут покинуть Землю уже в следующем году

Первые космические туристы смогут покинуть Землю уже в следующем году

Первые космические могут отправиться к звездам на корабле SpaceShipTwo уже в следующем году. Так утверждает глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон.
Космический корабль SpaceShipTwo может взять на борт до шести путешественников. Он управляется двумя пилотами и способен достигать высоты в 100 

2 мая 2017, 10:03
В США курьеров заменят собаки-роботы

В США курьеров заменят собаки-роботы

В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
Этой разработкой специалисты из Соединенных Штатов занимаются уже на протяжении нескольких лет. Самый первый опытный образец появился в 2015 году. 

28 апреля 2017, 04:49
От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.

«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.

По мнению авторов проекта, «шагающий офис» 
21 апреля 2017, 12:56
В России изобрели сухой заменитель крови

В России изобрели сухой заменитель крови

Ученые из Калужской области разработали уникальный аналог крови ПАМ-3. Его можно применять при травмах различного происхождения.
Изобретение уже прошло клинические испытания, и может оказаться полноценным заменителем донорского материала. Очень важно, что ПАМ-3 может быть использован для лечения больных вне зависимости 

19 апреля 2017, 11:20
Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске

Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске

Напомним, что 13 марта в новокуйбышевскую горадминистрацию  поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. Тогда сразу 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление. ТЕРРА провела свое расследование.
На наш официальный запрос в региональный Росприроднадзор пришел ответ. 

14 апреля 2017, 05:11
Цены на бензин на отечественных заправках с начала 2017 года выросли на 2,5%

Цены на бензин на отечественных заправках с начала 2017 года выросли на 2,5%

Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит сразу 6%. При этом аналитики отмечают, что не за горами старт весенней посевной кампании, когда повышенный спрос на топливо аграриев может разогнать увеличение его стоимости.

5 апреля 2017, 06:09
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ

Холдинг «Швабе» совместно со специалистами МЧС РФ запланировали пилотные испытания макета уникального судового лазера. По словам специалистов, при помощи установки мощностью 200 кВт можно будет разрезать лед толщиной в один метр и даже более.
Теперь появится реальная возможность проводить через 

4 апреля 2017, 03:24
На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

На российских АЗС начнутся экспресс-проверки топлива

Росстандарт со следующего месяца собирается запустить в тестовом режиме проверки бензина и дизельного топлива на АЗС с помощью экспресс-анализа. Проект стартует в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ можно будет отправлять только 

13 марта 2017, 12:25
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После 
10 февраля 2017, 03:04
В России стремительно дорожают бензин и дизельное топливо

В России стремительно дорожают бензин и дизельное топливо

Эксперты связывают происходящее с отказом государства понижать акцизы на горючее. Ранее такой вариант рассматривался, но теперь, в связи с необходимостью увеличить доходы бюджета, от данной идеи чиновники отказались. Пожалуй, сильнее всего рост цен на бензин ощутили на себе самарские таксисты. 

10 января 2017, 06:48
У компании ЛУКОЙЛ в Самарской области 21 собственная автозаправка

У компании ЛУКОЙЛ в Самарской области 21 собственная автозаправка

В Самарской области у компании ЛУКОЙЛ 21 собственная и 23 франчайзинговые автозаправки. Еще на 13-ти пунктах, принадлежащих партнерам, продается топливо предприятия. Об этом зашла речь на рабочей встрече губернатора Николая Меркушкина и руководителей нефтяного холдинга. По результатам года организация планирует 

29 ноября 2016, 07:24
Ученые собираются проверить воздух и почву в российских школах

Ученые собираются проверить воздух и почву в российских школах

В рамках будущего Года экологии российские ученые собираются осуществить глобальную проверку всех школ страны. Предлагается протестировать с помощью масс-спектрометров все отечественные средние учебные заведения на наличие опасных загрязнений. Об этом информирует глава департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Игорь Попов.

9 ноября 2016, 10:44
Ученые выяснили, что загрязненный воздух может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Ученые выяснили, что загрязненный воздух может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Английские ученые установили, что загрязнение воздуха угрожает появлением болезни Альцгеймера. Причиной этого могут оказаться токсичные элементы, проникающие в человеческий мозг.
Болезнь Альцгеймера обычно поражает людей в солидном возрасте. В качестве симптомов ученые отмечают развивающееся слабоумие, проявляющееся в неадекватном мышлении и 

6 сентября 2016, 02:20
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