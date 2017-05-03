Китайские специалисты разработали новый катализатор, который может превращать воздух в аналог бензина. Об этом рассказали научные издания КНР.
Как поясняют авторы изобретения, новый катализатор действует на базе наночастиц железа. Они запускают процессы, превращающие обычный углекислый газ и водород в смесь углеводородов, которая напоминает бензин.
По утверждению ученых, такой катализатор может быть вечен. Он не нуждался в переработке в течение 1000 часов исследований. Его эффективность, поясняют далее специалисты, уменьшилась за первые 300 часов работы лишь на 6%, после чего оставалась на прежнем уровне. Как бы то ни было, а информация об этом открытии уже активно обсуждается в научном сообществе.
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