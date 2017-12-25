Китайские исследователи из Чжэцзянского университета создали инновационный аккумулятор, который может полностью зарядиться всего лишь за 1,1 секунды. В основу уникального изобретения положен графен и алюминиевые элементы.
Анодом в этом случае является графеновая пленка, а катодом - алюминий. Аккумулятор рассчитан на 250 000 циклов зарядки, удерживая при этом до 91% своей первоначальной емкости. Как утверждают разработчики, по характеристикам их детище даст фору любому из ранее созданных аналогов.
Новинка не теряет работоспособности при -40 С, а также в условиях аномально высоких температур до +120 С. Батарею можно деформировать, при этом ей не страшен открытый огонь. Вместе с тем ученые полагают, что графеновые батареи пока не способны вытеснить литийионные элементы. Возможно, это дело недалекого будущего.
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