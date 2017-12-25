В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.

Местные жители на протяжении долгого времени ведут дискуссии о гуманоидах, которые нередко посещают нашу …