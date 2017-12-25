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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Вполне вероятно, что iPhone8 получит функцию беспроводной зарядки посредством Wi-Fi. Ученые сейчас активно работают над этой возможностью, о чем рассказывают сегодня зарубежные агентства.

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О такой неприятности сообщила владелица дорогого айфона в соцсетях. Она 

6 апреля 2017, 03:39
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