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В Китае создали лазерный автомат

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Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете

Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета  также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться 
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

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Опубликованы первые цветные снимки поверхности Луны

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Россия запустит новый луноход впервые за 40 лет

Роскосмос ведет приготовления для запуска лунохода. Называться он будет «Робот-Геолог». Напомним, что предыдущий такой аппарат отправляли в космическое пространство в семидесятые годы прошлого столетия. Сегодня исследования поверхности ночного светила считаются очень актуальными и страна собирается уделять этому вектору все большее 
24 ноября 2015, 12:04
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