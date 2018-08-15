Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться …