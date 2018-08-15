Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».
Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина - 1,5 метра, ширина - 1 метр и высота - 1,1 метра.
По словам разработчиков, луноход оснащен специальными системами, которые позволят ему выполнять необходимые задачи в условиях сложного рельефа.
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