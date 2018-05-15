Траурные мероприятия в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пройдут в Самаре 28 марта указом президента РФ объявлен днем национального траура по погибшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В среду в Самарской области, как и во всех других регионах страны будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры, а также …