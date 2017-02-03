В Самаре пройдут мероприятия в рамках Года кинематографа в России Открытие нового кинотеатра в Безенчуке, планы по созданию дома-музея Эльдара Рязанова, фестивали "Соль земли" и "Кино - детям" - это только часть мероприятий, которые в 2016 году планируется провести в Самарской области в рамках Года кино в России. В регионе …