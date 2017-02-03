На телекомпании HBO задумали снять фильм о фильме. Новая лента будет посвящена созданию легендарной трилогии "Крестного отца".
Картина не будет документальной. Согласно планам, она продемонстрирует в своеобразном режиме игры историю работы над известной трилогией, которую снял Фрэнсис Форд Коппола. Сценарий картины написал Эндрю Фаротт. Кстати, еще пару лет назад задумка была в так называемом черном списке Голливуда, и ее не планировалось финансировать.
В этом повествовании будет все, от начала работы Копполы и кастинга Аль Пачино до контактов с реальными мафиози Нью-Йорка. Утверждается, что будут приведены многие факты, которые ранее не были достоянием широкой общественности. Уже найдены эксперты, которые помогали в создании всемирно известного фильма.
|
Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары
|
13 января 2017, 12:47
|
«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке
Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
|
12 января 2017, 01:42
|
Фильм Кончаловского «Рай» лидирует среди претендентов на премию «Белый слон»
Названы главные претенденты на престижную кинематографическую премию «Белый слон». В лидеры вырвалась картина Андрея Кончаловского «Рай».
|
23 декабря 2016, 04:38
|
IMDb назвал самые популярные фильмы 2016 года
В Сети появился рейтинг самых популярных фильмов по версии IMDB. В лидерах списка оказалась популярная фантастическая лента «Отряд самоубийц», в которой рассказывается о приключениях супергероев. Этот фильм не получил восторженных отзывов критиков или баснословной прибыли, но явно не остался незамеченным …
|
20 декабря 2016, 04:03
|
Росмолодежь составила список из 200 фильмов для молодых людей
Общественный совет Росмолодежи при участии известного режиссера Егора Кончаловского составил перечень фильмов, ставших классикой мирового кинематографа. Это было сделано для того, чтобы сосредоточить внимание молодых россиян на лентах, оказавших влияние на формирование киноиндустрии.
|
16 августа 2016, 02:49
|
В Самаре пройдут мероприятия в рамках Года кинематографа в России
|
22 января 2016, 06:11
|
«Звездные войны» собрали $1 млрд в рекордные сроки
Седьмая часть саги «Звёздные войны» продемонстрировала рекордный показатель, собрав за 12 дней проката 1 миллиард долларов. Об этом сообщают западные информационные агентства. Эксперты полагают, что это далеко не предел для фильма «Звездные войны: Пробуждение силы», премьеру которого так ждали любители …
|
28 декабря 2015, 04:44
|
Леонардо Ди Каприо заявил, что хочет сыграть Владимира Ленина
|
16 декабря 2015, 04:07
|
Зарубежные актеры назвали «Тутси» лучшим фильмом всех времен
|
31 июля 2015, 12:10