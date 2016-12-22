11
22
02
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

Мебельный гигант IKEA сегодня объявил о том, что отзывает комоды и шкафы Malm в КНР. Это касается мебели, произведенной в 1999-2016 годах.
Согласно появившейся информации, данный процесс коснется 1,66 млн экземпляров мебели. Как известно, недавно фирма собиралась отозвать 36 млн 

12 июля 2016, 03:06
Каждая третья авария на самарских дорогах происходит из-за поврежденного асфальтового покрытия

Каждая третья авария на самарских дорогах происходит из-за поврежденного асфальтового покрытия

В Самаре плачевная ситуация с качеством дорог. Сотрудники госавтоинспекции уже грозились закрыть ряд улиц из-за их сильного разрушения. В городе начался ямочный ремонт. Но охватить им все трассы  не получится. Как следствие, растет число ДТП. С начала года этот показатель 
15 марта 2016, 07:09
Выплата компенсаций за отдых в России – новшество откладывается

Выплата компенсаций за отдых в России – новшество откладывается

Это новшество должно было вступить в силу с начала 2016 года, но откладывается на неопределенный срок. Планировалось, что работающий житель нашей страны, покупая путевку по внутренним направлениям, сможет вернуть до 50 тысяч рублей. В том числе транспортные расходы, стоимость проживания, 
16 февраля 2016, 06:26
Дедушка «главного пассажира» Airbus A321 получит материальную компенсацию

Дедушка «главного пассажира» Airbus A321 получит материальную компенсацию

На сайте правительства Самарской области опубликовано постановление о выплате материальной помощи отцу уроженки Тольятти Татьяны Громовой, погибшей вместе с мужем и дочерью в результате катастрофы Airbus A321 в Египте 31 октября.

Дочке Татьяны – Дарине было всего 10 месяцев. 
9 ноября 2015, 02:06
IKEA перестала продавать ножи из-за драки в своем магазине

IKEA перестала продавать ножи из-за драки в своем магазине

В мебельном магазине IKEA теперь нельзя будет купить ножи, так как их реализация из-за случившейся накануне драки была приостановлена.

Напомним, два человека в одном из магазинов компании в Вестеросе напали с ножами (предположительно, из "ИКЕА") на других посетителей в 
12 августа 2015, 01:45
IKEA отозвала 27 миллионов комодов из-за гибели детей

IKEA отозвала 27 миллионов комодов из-за гибели детей

Шведская компания IKEA и Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) заявили об отзыве 7 миллионов комодов «Мальм», а в целом 27 миллионов единиц шкафов подобного типа. Причиной такого решения стала гибель в США двоих детей из-за опрокидывания данного вида 
23 июля 2015, 02:35
Аэропорт

Аэропорт "Курумоч" остался без компенсации

ОАО "Международный аэропорт "Курумоч" не удалось получить компенсацию от Федерального агентства воздушного транспорта. Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение нижестоящих инстанций.

В апреле 2014 года аэропорт подал заявление о предоставлении субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов, предусмотренных законодательством. Однако 

1 июля 2015, 03:43
Обрушения крыши в самарском магазине IKEA не было

Обрушения крыши в самарском магазине IKEA не было

Пресс-служба IKEA в России опровергла информацию об обрушении крыши в самарском магазине мебели, расположенном в торговом центре "Мега". Напомним, сегодня днем в социальных сетях появились данные, что в IKEA рухнула кровля. Сообщалось, что пострадавших нет, ущерб незначительный.

Телерадиокомпания «ТЕРРА» обратилась в 

22 декабря 2014, 08:38
С 18 декабря мебель IKEA в России подорожает

С 18 декабря мебель IKEA в России подорожает

Повышение цен на мебель шведской компании IKEA в российских магазинах будет постепенным и незначительным. В первую очередь оно коснется кухонь, систем хранения и гардеробов. По словам представителей компании, несмотря на то что более 60% товаров производится в России, избежать данной 

16 декабря 2014, 05:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна