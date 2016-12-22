IKEA перестала продавать ножи из-за драки в своем магазине В мебельном магазине IKEA теперь нельзя будет купить ножи, так как их реализация из-за случившейся накануне драки была приостановлена.



Напомним, два человека в одном из магазинов компании в Вестеросе напали с ножами (предположительно, из "ИКЕА") на других посетителей в …