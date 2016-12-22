Три семьи из США получат от Шведской корпорации IKEA денежную компенсацию за погибших из-за неустойчивой мебели детей. Во всех случаях причиной трагедий стали комоды. Общая сумма выплат составит 50 миллионов долларов.
Первой жертвой комода-убийцы марки MALM стал двухлетний малыш, на которого опрокинулась неустойчивая мебель. Это произошло в 2014 году, в феврале, в Пенсильвании. Не прошло и четырех месяцев, как аналогичная трагедия случилась в Вашингтоне. Третий несчастный случай произошел в штате Миннесота.
В исковом судебном заявлении родители погибших детей обратили внимание на то, что IKEA, зная о смертельных случаях из-за своей мебели, не изменила конструкцию комодов.
В результате исков мебельный гигант принял решение по остановке продажи данной мебели, отозвав неустойчивые комоды из своих магазинов. Однако, это произошло лишь после смерти третьего ребенка.
Отметим, что все три трагедии случились, когда комоды не были закреплены к стене. Между тем, IKEA настоятельно рекомендует делать это при сборке и установке своей мебели.
Добавим также, что по имеющимся данным в США от неустойчивых комодов шведской корпорации так или иначе пострадали не меньше 36 детей, погибли 6. Между тем в России подобных случаев отмечено не было.
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