Согласно заявлению представителей южнокорейской компании LG, флагманский смартфон G6 будет представлен 26 февраля текущего года. Презентация гаджета состоится в Барселоне на выставке MWC 2017. Потребителям обещано более комфортное использование смартфона и улучшенное качество мобильных игр.
Более удобным для использования LG G6 станет благодаря новой экранной технологии. Гаджет будет иметь новый авторский дисплей, чьи характеристики таковы: диагональ - 5,7 дюйма, разрешение – 1440 на 2880 пикселей, плотность пикселей - 564 ppi. При этом расход заряда батареи будет уменьшен на 30 процентов.
Стало очевидным, что теперь компания LG опередит своего главного конкурента: LG G6 будет презентован гораздо раньше, чем Samsung Galaxy S8.
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