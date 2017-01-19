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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

IPhone 7 заметно подешевел в РФ

IPhone 7 заметно подешевел в РФ

В России iPhone 7 стал дешевле на 17%. За три последних месяца стоимость девайсов снизилась примерно на 9 тысяч рублей.
На официальном веб-ресурсе Apple говорится, что iPhone 7 с 32 гб стационарной и 2 гб используемой памяти, с 4,7-дюймовым IPS 

19 января 2017, 09:50
Раскрыта цена нового Samsung Galaxy S8

Раскрыта цена нового Samsung Galaxy S8

Реализацию новой модели Galaxy S8 корпорация Samsung собирается начать уже 15 апреля 2017 года. Информацию об этом распространили зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров из Южной Кореи. Презентация новинки намечена на 27 февраля.
В России смартфоны поступят в продажу, скорее 

18 января 2017, 10:10
Гибкий смартфон Surface от Microsoft собирается покорить мобильный рынок

Гибкий смартфон Surface от Microsoft собирается покорить мобильный рынок

Крупнейший западный IT-гигант Microsoft оформил патент на новый гаджет. Он принадлежит к семейству  Surface и является смартфоном с гибким экраном. Устройство можно сложить, как книгу, или согнуть в форме призмы.
Планируется, что гаджет станет сочетать свойства планшета и телефона. В 

17 января 2017, 04:28
В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017

В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017

В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017. Одним из основных отличий гаджета является передняя 5-мегапиксельная камера со 120-градусным углом обзора. Благодаря ей в кадре помещается большее число людей.
Новинка имеет 8-ядерный процессор при частоте на 1,5 ГГц. 

16 января 2017, 10:00
Компания НТС презентовала флагманский смартфон с двумя экранами

Компания НТС презентовала флагманский смартфон с двумя экранами

Мощный процессор, два экрана, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, сверхчувствительная фотокамера и четыре варианта цветового решения корпуса – таковы главные достоинства нового гаджета, который представила компания НТС (Тайвань). Флагманский смартфон уже можно заказывать. Покупка новинки обойдется около 750 долларов США.
Новый 

12 января 2017, 07:54
LG выпустит 4 новых смартфона: X power, X mach, X max и X style

LG выпустит 4 новых смартфона: X power, X mach, X max и X style

Компания LG Electronics анонсировала 4 новых модели смартфонов серии Х. Поставки гаджетов начнутся в октябре.
Специалисты обращают внимание, что каждая из предлагаемых моделей получит определенные черты, которые отличают ее от других представителей данной серии. Одной из главных особенностей всех устройств 

17 июня 2016, 01:08
Компания LG анонсировала новую модель смартфона G4 Beat

Компания LG анонсировала новую модель смартфона G4 Beat

Официально представлена новинка от LG - смартфон G4s (на отдельных рынках аппарат выйдет в продажу в июле под названием G4 Beat). Данный гаджет – уменьшенная версия флагманского LG G4 с более скромной начинкой.

Экран G4s диагональю 5,2 дюйма, с 
9 июля 2015, 04:04
Компания LG показала телевизор толщиной менее 1 миллиметра

Компания LG показала телевизор толщиной менее 1 миллиметра

LG в Корее презентовала свою новинку – телевизор, толщина которого составляет менее 1 миллиметра. Весит устройство всего около 2 кг. 55-дюймовый телевизор оснащен экраном на органических светодиодах (OLED).

Прикрепить телевизор к стене можно будет при помощи магнитной подложки. На сегодняшний 
20 мая 2015, 08:48
Фото будущего флагмана LG G4 по ошибке «слили» в Сеть до официального анонса

Фото будущего флагмана LG G4 по ошибке «слили» в Сеть до официального анонса

Фотографии были опубликованы самой LG на микросайте, посвященном выходу будущего гаджета. Вскоре страницы были удалены, но пока он были «живы», пользователи успели скопировать фотки.  LG G4 внешне очень похож на предыдущий флагман 2014 года - G3. За исключением двух особенностей 
13 апреля 2015, 09:13
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