Фотографии были опубликованы самой LG на микросайте, посвященном выходу будущего гаджета. Вскоре страницы были удалены, но пока он были «живы», пользователи успели скопировать фотки. LG G4 внешне очень похож на предыдущий флагман 2014 года - G3. За исключением двух особенностей …