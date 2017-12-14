Чертежи перспективного устройства от южнокорейской корпорации Samsung попали в интернет. По словам специалистов, речь идет о смартфоне с двумя экранами. Правда, только 50% задней панели занимает дисплей. Эта технология компанией официально запатентована.
В настоящее время нет информации, дойдет ли модель до потребителей либо она останется на уровне уникальной разработки. Как поясняют эксперты, с передней стороны смартфон получит корпус с рамками и одним загнутым краем, а задняя наполовину будет занята еще одним дисплеем. Пока из чертежей непонятно, имеется ли фронтальная или основная камера. В этой связи отметим: Samsung наравне с Apple является компанией, которая регулярно патентует свои разработки, но порой они так и остаются нереализованными.
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