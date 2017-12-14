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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X

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Как показал анализ результатов проведенного исследования, устройство проиграло гаджетам Samsung и предшествующим версиям смартфонов Apple, оказавшись на 11-й позиции. Тестирование осуществлялось вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT).

19 декабря 2017, 12:10
Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
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Смартфон со сканером отпечатков пальцев представят в январе

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Как поясняют специалисты, в данной технологии используется датчик Clear ID FS9500. Его основной особенностью называют возможность работать под экраном любого 

13 декабря 2017, 01:42
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На 

11 декабря 2017, 01:08
Глава Роспатента настаивает на новом законе о коммерциализации изобретений

Глава Роспатента настаивает на новом законе о коммерциализации изобретений

Подкорректировать законодательство и перечислять каждому изобретателю или автору 10 процентов от стоимости патента – с таким предложением выступил глава Роспатента Григорий Ивлиев. Он напомнил, что «это мировая практика», отмечает RT.
Как отметил руководитель ведомства, действующая в настоящее время схема с 

8 декабря 2017, 12:14
В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В Совете Федерации заявили о возможном введении патентного налогообложения для самозанятых россиян с целью сокращения теневого сектора отечественной экономики.
Как отмечается, утвержденный законопроект о введении двухлетних налоговых каникул для самозанятых граждан себя не оправдывает. Как следует из этого документа, представители 

2 октября 2017, 05:13
Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку на этой неделе

Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку на этой неделе

Как информируют в южнокорейской корпорации Samsung, завтра, 23 июня состоится презентация нового смартфона-раскладушки. Уже названа цена устройства - $260.
По мнению специалистов, новинка в первую очередь привлечет поклонников традиционного дизайна. Ее представят в красном и черном цвете.
Устройство от Samsung 

22 июня 2017, 03:26
Фронтмен группы Kiss решил запатентовать рокерскую «козу»

Фронтмен группы Kiss решил запатентовать рокерскую «козу»

Фронтмен культовой рок-группы Kiss Джин Симмонс собирается запатентовать "козу". Речь идет о всем известном рокерском жесте из указательного пальца и мизинца.
С заявлением на этот счет музыкант обратился в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков Соединенных Штатов. И хотя 

16 июня 2017, 12:11
Сегодня Samsung представит первый в мире растягиваемый дисплей

Сегодня Samsung представит первый в мире растягиваемый дисплей

Южнокорейская компания Samsung собирается вынести на суд пользователей очередную уникальную разработку. Речь идет о самом первом в мире растягивающемся дисплее.
Официальная презентация изобретения пройдет на международной технологической конференции SID 2017 с 23 по 25 мая. Основное отличие дисплея состоит в 

23 мая 2017, 09:07
Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Стоимость флагманского смартфона iPhone 7 Plus, а также Samsung Galaxy S7 edge снижается на отечественном рынке. По сравнению с ценами в начале продаж, устройства сейчас стоят заметно меньше, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на недавнее исследование.
Напомним, на старте продаж 

17 апреля 2017, 05:12
Samsung научилась сгибать и складывать экраны смартфонов

Samsung научилась сгибать и складывать экраны смартфонов

Разработчики южнокорейской компании Samsung на протяжении нескольких лет прорабатывают идею внедрения складных экранов в свои мобильные устройства. Первый прототип сгибающегося AMOLED дисплея был продемонстрирован в 2011 году. Зарубежные издания сообщили, что Samsung приближается к выпуску новой разработки на рынок и 

17 июля 2016, 04:37
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