Глава Роспатента настаивает на новом законе о коммерциализации изобретений Подкорректировать законодательство и перечислять каждому изобретателю или автору 10 процентов от стоимости патента – с таким предложением выступил глава Роспатента Григорий Ивлиев. Он напомнил, что «это мировая практика», отмечает RT.

Как отметил руководитель ведомства, действующая в настоящее время схема с …