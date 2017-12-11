Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
Как рассказывают «Известия», инновационный предмет гардероба станет аккумулировать энергию от движений рук в особом блоке. С этой целью в одежду встроят соответствующее микрооборудование.
На датчики будут поступать сведения об активности пользователя. Энергия накопится в батарее, от которой затем станут подзаряжаться телефоны. Информации о планируемой емкости на данный момент нет. А еще в компании не пояснили, как именно планируется осуществлять уход за «умным» свитером – можно ли его отдавать в химчистку и т.д.
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