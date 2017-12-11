Новый смартфон Viro с вечной батареей официально представят 1 октября Компания Viro представит новый гаджет, который будет работать без подзарядки, сообщается на официальной странице предприятия в соцсети. При этом разработчик не раскрывает секрета, как будет устроен смартфон.

Известно, что он предполагает работу на двух операционных системах, одной из которых станет …