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Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Согласно сообщению, в 2018-м корпорация Apple может предложить взыскательным пользователям сразу три новинки. 

8 декабря 2017, 11:46
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
Ученые из 

1 декабря 2017, 05:01
В России стартовали продажи многофункционального смартфона Alcatel IDOL

В России стартовали продажи многофункционального смартфона Alcatel IDOL

В РФ началась реализация смартфона Alcatel IDOL 5, созданного, как поясняют специалисты, из металлического материала и презентованного в германской столице. Считается, что прежде всего эта модель будет интересна молодежи.
Мобильник имеет 5,2-дюймовый дисплей и защитное 2,5D стекло особой формы. По 

30 ноября 2017, 10:07
Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Австралийская компания Fastbrick Robotics получила хорошую прибыль благодаря новинке - роботу Hadrian X. Размещение акций на бирже дало доход в $ 35 млн, что окупит расходы корпорации на ближайшие пару лет, отмечают специалисты.
В развитии Fastbrick Robotics заинтересовались известные большие 

27 ноября 2017, 10:19
Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

В Самаре полицейские задержали молодого человека, который, по данным силовиков, нанес ущерб популярному бренду гаджетов. Сумма превышает 1 миллион рублей. Факт торговли контрафактной продукцией – мобильными телефонами и другими устройствами - был выявлен в ТЦ, расположенном в Ленинском районе Самары.

«Сотрудникам 

21 ноября 2017, 10:59
В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

Конструкция дает возможность не только получать электроэнергию, но и хранить ее без вреда для окружающей среды.
Как рассказывают зарубежные информагентства, уникальные ветряки-аккумуляторы — не самые мощные в мире, но при этом они уже названы самыми большими на планете. Речь идет 

7 ноября 2017, 05:12
В Самаре появятся устройства для набора текста силой мысли

В Самаре появятся устройства для набора текста силой мысли

В Самарском медуниверситете пройдут испытания нового устройства «Нейрочат». Оно позволит «считывать мысли» людей с проблемами речи или перенесших инсульт, а затем передавать их в виде текста. Об этом было заявлено на конференции ученых, состоявшейся в Самаре. Уже готовы пробные образцы. 

13 октября 2017, 03:08
От розетки: В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

От розетки: В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

Кабмин дал поручение Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору в течение месяца разработать предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации электрозарядных станций.
Новые нормы должны содержать характеристики зарядок, требования к их обозначению, особенности расчета, а также критерии их минимального количества для 

25 августа 2017, 09:11
Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку на этой неделе

Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку на этой неделе

Как информируют в южнокорейской корпорации Samsung, завтра, 23 июня состоится презентация нового смартфона-раскладушки. Уже названа цена устройства - $260.
По мнению специалистов, новинка в первую очередь привлечет поклонников традиционного дизайна. Ее представят в красном и черном цвете.
Устройство от Samsung 

22 июня 2017, 03:26
Сегодня Samsung представит первый в мире растягиваемый дисплей

Сегодня Samsung представит первый в мире растягиваемый дисплей

Южнокорейская компания Samsung собирается вынести на суд пользователей очередную уникальную разработку. Речь идет о самом первом в мире растягивающемся дисплее.
Официальная презентация изобретения пройдет на международной технологической конференции SID 2017 с 23 по 25 мая. Основное отличие дисплея состоит в 

23 мая 2017, 09:07
Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Стоимость флагманского смартфона iPhone 7 Plus, а также Samsung Galaxy S7 edge снижается на отечественном рынке. По сравнению с ценами в начале продаж, устройства сейчас стоят заметно меньше, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на недавнее исследование.
Напомним, на старте продаж 

17 апреля 2017, 05:12
Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Как сообщают «Ведомости», специалисты отмечают рост продаж смартфонов Samsung в России. С начала текущего года до середины марта южнокорейская компания реализовала на нашем рынке свыше 160 000 гаджетов, что дает возможность говорить о 80%-м увеличении объемов продаж.
По мнению экспертов, 

21 марта 2017, 12:24
Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю

Intelligent Energy: iPhone 6 будет работать без подзарядки неделю

Британские ученые знают, как решить проблему, с которой периодически сталкиваются поклонники «яблочных» гаджетов. Они разработали аккумулятор для iPhone 6, который держит зарядку почти неделю.

Отметим, сейчас при активном использовании телефонов ее не хватает даже на сутки. Небольшое по размеру 
24 августа 2015, 11:34
Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту

Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту

Специалисты Стэнфордского университета решили проблему зарядки гаджетов. Они создали аккумулятор, способный зарядить смартфон за минуту. При этом он обладает и другими достоинствами – сохранением на длительное время энергии и невысокой ценой.
Устройство создано на основе алюминия, также в батарее находится 
7 апреля 2015, 08:20
Новый смартфон Viro с вечной батареей официально представят 1 октября

Новый смартфон Viro с вечной батареей официально представят 1 октября

Компания Viro представит новый гаджет, который будет работать без подзарядки, сообщается на официальной странице предприятия в соцсети. При этом разработчик не раскрывает секрета, как будет устроен смартфон.
Известно, что он предполагает работу на двух операционных системах, одной из которых станет 

11 сентября 2014, 05:11
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