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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Первый – со скидкой: В России изменился порядок льготного автокредитования

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Эксперты назвали лучшие автомобили 2017 года

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МВД упростило правила регистрации транспортных средств

МВД упростило правила регистрации транспортных средств

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Porsche Cayenne угодил в книгу рекордов Гиннеса. Он отбуксировал в аэропорту Шарль-де-Голль самолет Airbus A380 массой 285 тонн.
Как поясняют эксперты, у Porsche Cayenne максимально допустимая нагрузка составляет 3,5 тонны. При этом транспортное средство смогло протащить аэробус на 43 метра 

2 мая 2017, 12:47
Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса

Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса

Песня «Pen-Pineapple-Apple-Pen» японского диджея Piko-Taro оказалась в Книге рекордов Гиннеса. Продолжительность композиции - всего 45 секунд, информирует The Straits Times. Главный герой ролика в причудливой одежде поет о том, что случится, если соединить ананас, яблоко и ручку.
Как говорят специалисты, 

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В Сочи выступят циркачи из Книги рекордов Гиннесса

В Сочи выступят циркачи из Книги рекордов Гиннесса

С 18 июня по 29 июля в Сочи пройдет международная цирковая программа «Волшебная история». Светоцирковое шоу будет проходить в ледовом дворце «Большой», расположенном в Олимпийском парке. В нем свои таланты продемонстрируют профессионалы циркового искусства, получившие звания заслуженных артистов РФ, а также 
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Британский кот установил новый мировой рекорд по громкости мурлыканья

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13 мая 2015, 07:13
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