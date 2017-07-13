Первый – со скидкой: В России изменился порядок льготного автокредитования Скидку в размере 10% на приобретение транспортного средства предоставят многодетным или тем, кто покупает авто впервые. Кабмин принял новые программы автокредитования.

Они будут идти в 2017 году и подразумевают новые адресные меры поддержки отечественного автопрома. В частности, программа «Семейный автомобиль» …