Компания Volvo привезла трехлетнему мальчику в Соединенных Штатах самую большую в мире коробку с машиной. Внутри находился настоящий грузовик. Распаковку «игрушки» официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса как наиболее масштабную за всю историю.
Возле дома ребенка, который с малых лет интересуется грузовыми автомобилями, установили огромную коробку длиной более 24 метров. Внутри располагался тягач Volvo VNL 760 с прицепом.
Юный любитель техники смог забраться в кабину, посмотреть мультфильмы в зоне отдыха водителей и выпить сока из встроенного холодильника. Огромный бокс выполнен из картона, целлофана и легкой усиливающей конструкции внутри.
Рекорд по распаковке самой большой игрушки в мире могли признать только в том случае, когда большегруз полностью находился в коробке, справиться с упаковкой мог без применения инструментов один человек, а автомобиль покинул коробку без ее разрушения. Все эти условия были выполнены.
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