Специалисты научили компьютер распознавать того или иного человека по вдохам между словами в процессе монолога. Об этом рассказывает портал arXiv.org.
Американские исследователи из Университета Карнеги задействоваали так называемую сверточную нейросеть, научив ее идентифицировать личность по вдохам. При этом использовался набор данных из 100 часов записей теленовостей. При этом была создана методика, основанная на супервекторах признаков, которая применяется в различных системах распознавания голоса.
В результате, по словам ученых, нейросеть показала потрясающие результаты, установив личность говорящего с точностью 91,3%. А вот альтернативный способ мог похвастаться результатом в 72%. По словам экспериментаторов, в отличие от других компонентов речи, вдохи тяжелее контролировать и, соответственно, трудно подделать.
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