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Совбез РФ поручил ввести идентификацию пользователей онлайн-игр

Совбез РФ поручил ввести идентификацию пользователей онлайн-игр

Российский Совбез намерен ввести обязательную идентификацию пользователей онлайн-игр и соцсетей по телефонному номеру. Об этом рассказывает РБК.
Соответствующие указания получили Минкомсвязи и ФСБ. Речь идет о дополнительных способах регулирования работы по распространению сведений в Сети. Все данные планируют передавать правоохранителям. 

27 ноября 2017, 01:06
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выступил с предложением не допустить возможность осуществления биометрической идентификации юных россиян. Соответствующую информацию приводит РИА «Новости».
Как отметил глава ведомства, различные производители в данный момент внедряют идентификацию по голосу. При этом данная процедура может применяться лишь 

9 ноября 2017, 03:14
Разведка США признала российскую технологию распознавания лиц лучшей

Разведка США признала российскую технологию распознавания лиц лучшей

Спецслужбы Соединенных Штатов признали лучшей российскую технологию распознавания лиц. Об этом заокеанские эксперты агентства передовых исследований в области разведки заявили по результатам конкурса алгоритмов идентификации лиц.
Как отмечается, победителем этого необычного состязания оказалась компания NtechLab из России. Ее признали лучшей 

8 ноября 2017, 03:27
Запущен всемирный бесплатный антивирус от “Лаборатории Касперского”

Запущен всемирный бесплатный антивирус от “Лаборатории Касперского”

Основатель компании Евгений Касперский 25 июля анонсировал в своём блоге запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free.

Данное событие было приурочено к 20-летию компании “Лаборатории Касперского”. Как говорится в заявлении Евгения, не все пользователи имеют возможность приобрести себе платную версию антивируса. И поэтому 

26 июля 2017, 05:19
СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы

СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы

13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан, передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись 
14 мая 2017, 11:04
Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках

Минкомсвязи с июня 2017-го введет удаленную идентификацию граждан в банках

С июня этого года в ряде отечественных банков введут систему дистанционной идентификации граждан при открытии вкладов и счетов, внедренную Минкомсвязи России. Об этом говорится на портале правовых документов.
Такие технологии успешно применяются различными финансовыми учреждениями, однако полученные клиентами пароли и 

9 марта 2017, 03:29
Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые из Соединенных Штатов представили компьютерную программу Face2Gene, которая, по их утверждению, может поставить человеку диагноз по фотографии. Как уточняется, простуду и грипп выявить по ней нельзя, но она способна обнаружить различные генетические заболевания.
Ученые приводят в качестве доказательства пример, 

16 января 2017, 12:25
Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости

Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости

Австрийские ученые установили, что предотвратить старческое слабоумие человеку помогут компьютерные игры. По мнению экспертов, тесты на внимание повышают настроение и тормозят процесс потери умственных способностей у пожилых людей. Эксперименты велись на протяжении 20 лет.
Ученые в результате продолжительных наблюдений сделали 

14 ноября 2016, 01:56
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