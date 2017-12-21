Американские специалисты научили компьютер с искусственным интеллектом определять обман в процессе судебного заседания. Информация об уникальной системе DARE обнародована в специализированных изданиях.
Уже состоялись первые тесты, которые эксперты признали успешными. Они продемонстрировали большую эффективность, по сравнению с интуицией людей. Неправдивые ответы компьютер отсеивает в 90 процентах случаев. Как поясняют ученые, при этом анализируется мимика и голос подозреваемого.
Исследователями не раз было отмечено, что в быту человек нечасто способен оперативно различить ложь. Специалисты определяют обман по нескольким физиологическим моментам: выделение пота, высокий пульс, проявление эмоций на лице. Работа появившейся программы основана именно на чувствах, которые можно скрыть.
Некоторое время назад появилась информация о том, что специалисты научили компьютер распознавать эмоциональную окраску того или иного текста.
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