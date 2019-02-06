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Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
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6 февраля 2019, 01:07
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В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья
Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть …
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6 февраля 2019, 09:55
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Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца
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6 февраля 2019, 09:31
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Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей
В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, …
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5 февраля 2019, 03:05
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Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене
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13 августа 2018, 09:18
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В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов
Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от …
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16 мая 2018, 09:08
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В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов
Китайская полиция «накрыла» банду, которая занималась контрабандой последних моделей iPhone. Смартфоны на юг страны перебрасывались с помощью дронов. За один рейс беспилотник мог перевозить до нескольких десятков смартфонов. В воздухе летательный аппарат проводил не более 30 секунд, поэтому засечь его …
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30 марта 2018, 07:31
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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
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27 марта 2018, 09:10
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Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов
Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, …
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26 января 2018, 09:55
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Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай
Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
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17 ноября 2017, 11:07
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Самарские таможенники нашли опасные вещества в растительном масле
Сотрудники ведомства пресекли попытку контрабанды анаболиков. Запрещенные к обороту на территории России сильнодействующие вещества нашли в международном почтовом отправлении из Китая. Препараты замаскировали под бутылки с растительным маслом.
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16 мая 2017, 02:26
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Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет
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25 апреля 2017, 11:33
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Археологи обнаружили древнее кладбище филистимлян в Иерусалиме
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11 июля 2016, 02:40
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Ученые: Библия была написана гораздо раньше, чем принято считать
Специалисты, проводящие работу на базе Тель-Авивского университета, исследовали прежде найденные записи на древнеримском языке и сделали умозаключение, что Библия была написана гораздо раньше, чем принято считать.
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15 апреля 2016, 01:49
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В Башкирии хотят открыть музей Библии
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10 июня 2015, 02:41
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