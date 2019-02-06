8
18
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть 
6 февраля 2019, 09:55
Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Во вторник, 5 февраля, в суде Самарского района продлили домашний арест на два месяца бывшему руководителю Госжилинспекции Андрею Абриталину. Теперь — до 8 апреля. Напомним, что чиновник находится под арестом уже пятый месяц. Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве. По версии 
6 февраля 2019, 09:31
Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, 
5 февраля 2019, 03:05
Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене

Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании путевок в Турцию, несмотря на ослабление лиры. Это связано с тем, что расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах, курс которого растет по отношению к рублю, поясняют в АТОР. В ведомстве ожидают, что цены 

13 августа 2018, 09:18
В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов

В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов

Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от 
16 мая 2018, 09:08
В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов

В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов

Китайская полиция «накрыла» банду, которая занималась контрабандой последних моделей iPhone. Смартфоны на юг страны перебрасывались с помощью дронов. За один рейс беспилотник мог перевозить до нескольких десятков смартфонов. В воздухе летательный аппарат проводил не более 30 секунд, поэтому засечь его 
30 марта 2018, 07:31
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры России отмечают небывалый спрос на отдых в Турции в 2018 году. Различные организаторы турпоездок отмечают рост числа заказов на 142-192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо жителей обеих столиц, повышенный интерес к турецкому направлению наблюдается в таких 

27 марта 2018, 09:10
Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, 
26 января 2018, 09:55
Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
По данным российских СМИ, которые ссылаются на информацию таможенников, преступники разместили запрещенные к вывозу минералы в полостях вагонных балок. На камнях 

17 ноября 2017, 11:07
Самарские таможенники нашли опасные вещества в растительном масле

Самарские таможенники нашли опасные вещества в растительном масле

Сотрудники ведомства пресекли попытку контрабанды анаболиков. Запрещенные к обороту на территории России сильнодействующие вещества нашли в международном почтовом отправлении из Китая. Препараты замаскировали под бутылки с растительным маслом.
По результатам экспертизы, на самом деле в состав жидкости входили тестостерон пропионат, 

16 мая 2017, 02:26
Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

В Амурской области служители Фемиды некоторое время назад оштрафовали гражданина КНР за попытку вывоза из РФ около полукилограмма самородного золота. Мужчина смог запихнуть его в пачку из-под сигарет и попытался пронести запрещенный груз через таможню.
По рассказам российских СМИ, контроль 

25 апреля 2017, 11:33
Археологи обнаружили древнее кладбище филистимлян в Иерусалиме

Археологи обнаружили древнее кладбище филистимлян в Иерусалиме

Одна из тайн Библии может быть разгадана в ближайшее время благодаря находке ученых в Израиле. Об этом информируют зарубежные агентства.
Археологи нашли в Израиле древнее кладбище, где погребены порядка двух сотен человек. В процессе изучения специалисты определили, что все умершие 

11 июля 2016, 02:40
Ученые: Библия была написана гораздо раньше, чем принято считать

Ученые: Библия была написана гораздо раньше, чем принято считать

Специалисты, проводящие работу на базе Тель-Авивского университета, исследовали прежде найденные записи на древнеримском языке и сделали умозаключение, что Библия была написана гораздо раньше, чем принято считать.
В ходе экспериментальных работ использовалась уникальная технология анализа почерка. В итоге был сделан вывод: 

15 апреля 2016, 01:49
В Башкирии хотят открыть музей Библии

В Башкирии хотят открыть музей Библии

12 июня, в День города, в Уфе состоится презентация проекта «Музей шедевров мировой библейской графики», или же просто Музея Библии.
10 июня 2015, 02:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх