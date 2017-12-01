Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
Ученые из Университета Сеула даже сравнили это распространенное явление с реальной наркоманией, сделав такое заявление на очередной конференции Радиологического общества Северной Америки. Данная разновидность зависимости влечет рост концентрации гамма-аминомасляной кислоты – основного «тормоза» мозговой активности.
Описываемый процесс имеет место в передней поясной коре мозга, при этом наблюдается дисбаланс между ГАМК и глутаматом. Последний, говорят эксперты, считается важной сигнальной молекулой нервной системы.
В особо серьезных случаях от этой зависимости можно избавиться только после реабилитационного курса. В результате вполне возможно полное восстановление поврежденных участков.
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