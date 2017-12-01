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Ученые: Древняя рукопись Сибиу описывает полет человека на Луну в XVI веке

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Ученые открыли новый способ продления жизни

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В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире

В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире

В процессе изыскательских работ в Марианской впадине исследователи нашли самую глубоководную рыбу в мире. Она получила наименование Pseudoliparis swirei и живет на глубинах до восьми километров.
В настоящее время ученым трудно объяснить, как именно эти представители фауны могут существовать под 

30 ноября 2017, 05:30
Исследование: Женщины каменного века были сильнее сегодняшних олимпийских чемпионок

Исследование: Женщины каменного века были сильнее сегодняшних олимпийских чемпионок

Изучая останки возрастом порядка 7 000 лет, археологи определили, что представительницы прекрасного пола в ту далекую эпоху были физически более развиты, чем современные олимпийские чемпионки. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на издание Science Advances.
При исследовании доисторических скелетов 

30 ноября 2017, 03:12
В России стартовали продажи многофункционального смартфона Alcatel IDOL

В России стартовали продажи многофункционального смартфона Alcatel IDOL

В РФ началась реализация смартфона Alcatel IDOL 5, созданного, как поясняют специалисты, из металлического материала и презентованного в германской столице. Считается, что прежде всего эта модель будет интересна молодежи.
Мобильник имеет 5,2-дюймовый дисплей и защитное 2,5D стекло особой формы. По 

30 ноября 2017, 10:07
Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

Ученые установили, как представителям Индской цивилизации удавалось жить и эффективно развиваться, располагаясь вдалеке от больших рек. Серию исследований провел интернациональный коллектив специалистов из Англии, Индии и Дании и поделился результатами своей работы на страницах издания Nature Communications.
Как поясняют ученые, 

29 ноября 2017, 09:04
Google научила смартфон выявлять подглядывание

Google научила смартфон выявлять подглядывание

Мобильные устройства Google Pixel  смогут выявлять моменты, когда в экран смотрит посторонний человек. В таких случаях владелец смартфона будет соответствующим образом предупреждаться.
Каждый раз, когда кто-то захочет подсмотреть появившееся на экране сообщение, возникнет уведомление. О новинке рассказывает Quartz.
Схема такой 

28 ноября 2017, 04:09
Ученые научились делать гибкие искусственные мышцы

Ученые научились делать гибкие искусственные мышцы

Специалисты из Гарвардского университета создали эффективную и сравнительно дешевую технологию получения гибких искусственных мышц, которые могут сокращаться путем снижения давления в них. По сведениям исследователей, при этом можно использовать разные материалы. Нужно только выбрать каркас определенной конфигурации, а далее вокруг 

28 ноября 2017, 10:10
Американские ученые рассказали о пользе воды из-под крана

Американские ученые рассказали о пользе воды из-под крана

Ученые в Соединенных Штатах рассказали о недавней серии экспериментов, в ходе которых оценивалось влияние водопроводной воды на здоровье человека. Итоги этой работы отражены на страницах American Journal of Preventive Medicine.
В общей сложности медики изучили состояние здоровья 16 000 юных 

28 ноября 2017, 09:31
Ученые собираются создать гибридные растения-шпионы

Ученые собираются создать гибридные растения-шпионы

Исследователи из Соединенных Штатов Америки анонсировали разработку, проводимую по инициативе оборонного ведомства. Как рассказывают зарубежные информагентства, речь идет о создании гибрида генетически модифицированного растения и самых современных средств наблюдения. Конечной целью проекта станет сбор и анализ различных сведений об окружающей 

24 ноября 2017, 03:06
Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+

Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+

На отечественном рынке началась реализация нового флагманского устройства от южнокорейской корпорации LG. Смартфон уже доступен для предварительного заказа, его стоимость 59 990 рублей.
В начале осени на выставке IFA была презентована новая разработка - смартфон LG V30+. Он оснащен камерой 

24 ноября 2017, 01:10
Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

В Самаре полицейские задержали молодого человека, который, по данным силовиков, нанес ущерб популярному бренду гаджетов. Сумма превышает 1 миллион рублей. Факт торговли контрафактной продукцией – мобильными телефонами и другими устройствами - был выявлен в ТЦ, расположенном в Ленинском районе Самары.

«Сотрудникам 

21 ноября 2017, 10:59
Германия запретила носить детям «умные» часы

Германия запретила носить детям «умные» часы

Немецкое Телекоммуникационное агентство официально наложило запрет на использование «умных» часов несовершеннолетними. Кроме того, родителям рекомендовано уничтожить приобретенные ранее гаджеты. Такую информацию приводят зарубежные агентства.
Эксперты агентства объясняют свои действия тем, что «умные» часы следует отнести к находящимся под запретом прослушивающим 

20 ноября 2017, 05:11
Названы самые популярные марки смартфонов в России

Названы самые популярные марки смартфонов в России

Эксперты представили первую пятерку наиболее востребованных смартфонов в Российской Федерации. По сведениям IDC, в третьем квартале 2017-го лидером по поставкам оказался Samsung (23,9%).
«Серебро» вы этом рейтинге у Apple (18,1%). На третьей позиции наиболее популярных у жителей нашей страны устройств 

17 ноября 2017, 12:11
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