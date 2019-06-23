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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей
Самарский блогер Александр Жоголев заснял необычных «дегустаторов» в заведении «Шаурма №1». Оно расположено около ЦУМ «Самара». На видео попал момент, как две упитанные крысы заскочили на плиту, на которой готовится шаурма для продажи клиентам. Грызуны хватают кусочек будущего блюда …
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3 августа 2018, 12:26
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В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов
В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
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9 мая 2018, 04:39
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В блогах: прогулка по Ленинскому району
Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая …
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16 сентября 2016, 10:49
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