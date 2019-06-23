3
53
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей

Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей

Самарский блогер Александр Жоголев заснял необычных «дегустаторов» в заведении «Шаурма №1». Оно расположено около ЦУМ «Самара». На видео попал момент, как две упитанные крысы заскочили на плиту, на которой готовится шаурма для продажи клиентам. Грызуны хватают кусочек будущего блюда 
3 августа 2018, 12:26
В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
 
«Специалисты уже приступили к работам, говорится 

9 мая 2018, 04:39
В блогах: прогулка по Ленинскому району

В блогах: прогулка по Ленинскому району

Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая 
16 сентября 2016, 10:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх