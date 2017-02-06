Владимир Динец – зоолог из Университета Теннесси (США) занимается изучением поведения рептилий на протяжении многих лет. Он сделал несколько открытий, в их числе и то, что крокодилы способны дружить как с себе подобными, так и с человеком.

Свои наблюдения он …