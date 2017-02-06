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Бункер S

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Во Владивостоке ученые создали уникальный иммунный препарат

Во Владивостоке ученые создали уникальный иммунный препарат

Ученые из Владивостока заявили о создании уникального препарата, который может бороться с разными опухолями и инфекциями. В основу нового соединения, эффективно повышающего иммунитет людей, были положены морские иглокожие — кукумарии, более известные как морской огурец.
Как объясняют исследователи, кукумарии имеют 

6 февраля 2017, 10:26
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Американские ученые выяснили, почему дельфины, киты и некоторые другие морские обитатели нередко выбрасываются на берег. Причиной такого поведения могут являться сильные магнитные бури.
Специалисты американского космического ведомства определили, что чаще всего массовые выбросы китов и дельфинов на сушу отмечаются в 

6 февраля 2017, 10:12
Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Чтобы не нанести вред собственному здоровью, людям следует трудиться 39 часов в неделю. Так решили ученые из Австралии, об исследованиях которых рассказывает издание Social Science & Medicine.
Как говорят специалисты, если человек трудится свыше этого времени, то это может вызвать 

3 февраля 2017, 05:33
Ученые выяснили, что сон очищает память человека от ненужных воспоминаний

Ученые выяснили, что сон очищает память человека от ненужных воспоминаний

Сон помогает людям забыть ненужную информацию. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета и университета Джона Хопкинса в процессе своих исследований.
Эксперименты осуществлялись на лабораторных грызунах. По словам специалистов, при погружении в состояние сна синапсы (места передачи нервного импульса) 

3 февраля 2017, 03:14
В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

Самарские археологи рассказали об исследовании погребений медно-каменного века, обнаруженных в Безенчукском районе у села Екатериновка. Раскопки памятника «Екатериновский мыс» ведутся с 2013 года. В могилах обнаружены архаичные символы власти – навершия скипетров. Найдено захоронение «древнейших аристократов», которые жили еще до 

2 февраля 2017, 04:20
В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет

В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет

В китайской провинции Хунань ученые нашли древнюю гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет. Артефакт содержит фрески с изображениями двух женщин, информирует агентство «Синьхуа».
По словам исследователя Ло Шенгьянг, обнаруженная усыпальница в длину составляет 14 м, в ширину — 2 м. 

10 января 2017, 03:49
Археологи обнаружили в Греции ранее неизвестный древний город

Археологи обнаружили в Греции ранее неизвестный древний город

Шведские ученые из Гетеборгского университета нашли в Центральной Греции древний город, о котором прежде ничего не было известно. Он расположен на 50 км севернее Афин, недалеко от города Кардицы.
Ученые называют открытие сенсационным и говорят, что оно может перевернуть представления 

13 декабря 2016, 05:12
Археологи нашли останки одной из красивейших женщин в истории

Археологи нашли останки одной из красивейших женщин в истории

Археологам удалось идентифицировать останки Нефертари, которая являлась женой фараона Рамзеса II Великого и славилась на весь мир своей красотой. Фрагменты тела женщины были найдены среди фрагментов мумий, обнаруженных еще в 1904 году итальянцем  Эрнесто Скиапарелли. Царица была ростом около 168 сантиметров, 

2 декабря 2016, 10:34
В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер

В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер

В Индонезии на береговой линии было обнаружено тело дайвера, на котором отсутствовали левая рука и часть бедра левой ноги. Погибшим, по сообщениям зарубежных СМИ, оказался один из пропавших накануне российских туристов.
Труп мужчины находился в районе манговых лесов. Как выяснилось, 
30 марта 2016, 03:18
Ученые: крокодилы привязываются к людям и играют с ними не хуже собак

Ученые: крокодилы привязываются к людям и играют с ними не хуже собак

Владимир Динец – зоолог из Университета Теннесси (США) занимается изучением поведения рептилий на протяжении многих лет. Он сделал несколько открытий, в их числе и то, что крокодилы способны дружить как с себе подобными, так и с человеком.
Свои наблюдения он 

11 февраля 2015, 02:30
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