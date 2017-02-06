Кости крокодилов, возраст которых оценивается примерно в 3 тысячи лет, ученые нашли в процессе археологических раскопок. Это случилось в китайской провинции Шэньси.
Как говорят ученые, уникальная находка относится к эпохе династии Западная Чжоу. Она правила с 11 века до нашей эры до 771 года н.э.
Открытие было сделано на месте раскопок в городе Сиань. Эксперты обращают внимание на тот факт, что в этом регионе кости крокодилов прежде никогда не обнаруживали. По их версии, в этих краях прежде могло быть огромное озеро, где и жили крокодилы. Археологические работы продолжаются, и специалисты рассчитывают обнаружить новые артефакты.
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