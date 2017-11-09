Крокодилы помогли исследователям поставить под большое сомнение теорию о древнейшем применении орудий труда. Речь ведется об использовании австралопитеками предметов, выполненных из камня.
Как гласят результаты последней научной работы, различные шероховатости и царапины на древних костях представителей фауны свидетельствуют о том, что их вполне могли оставить орудия далеких предков современных людей. Исследование продемонстрировало, что их невозможно отличить от неровностей, которые могли быть следствием укуса доисторических крокодилов.
Как поясняют антропологи, австралопитек афарский обитал в Африке 3,9-2,9 млн лет назад. Эксперты некоторое время назад установили, что царапины на костях зверей, найденных в Эфиопии, рядом с районом стоянки австралопитеков, выполнены острой кромкой каменного предмета. Возраст костей – не менее 3,4 млн лет.
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