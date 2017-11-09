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Материалы по теме:

Владимиру Путину показали робота-хирурга от ученых Самары и Москвы

Владимиру Путину показали робота-хирурга от ученых Самары и Москвы

Ученые из Самары приняли участие в создании робота-хирурга. Проект получил название «Ломоносов». Его разработкой занимались в трех вузах – самарском медуниверситете СамГМУ и московских – МГМСУ и МГТУ «Станкин». Прототип робота уже показали главе государства Владимиру Путину на выставке «Россия, 
9 ноября 2017, 01:11
В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов

В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов

Генетики РАН рассказали об итогах недавних исследований, которые уже называют сенсационными. В Новосибирске ученые смогли создать вполне жизнеспособный эмбрион гибрида домашнего кота и дикого, причем последний вид был признан исчезающим.
Как отмечается, впервые исследователи в нашей стране смогли получить эмбрион 

9 ноября 2017, 10:53
Ученые нашли новый способ омоложения

Ученые нашли новый способ омоложения

В процессе недавних исследований американские специалисты выяснили, что небольшой стресс способствует возрастанию устойчивости клеток человека и ограждает  их от старения. В ходе опытов был, в частности, проведен скрининг 22000 генов круглого червя C. elegans.
Как выяснили эксперты, сигналы от клеточных 

9 ноября 2017, 09:48
Химики превратили воздух в топливо с помощью крема от загара

Химики превратили воздух в топливо с помощью крема от загара

Южнокорейские ученые смогли получить метан посредством солнечной энергии. Как поясняют эксперты, катализатором в данной химической реакции был оксид цинка, который взяли из обыкновенного крема для загара.
Об этой серии экспериментов было рассказано на страницах специализированного издания Nature Communications. Ученые вели 

8 ноября 2017, 05:10
Ученые доказали, что недосып опасен для окружающих

Ученые доказали, что недосып опасен для окружающих

Представители Калифорнийского университета поделились результатами последней серии экспериментов. Специалисты изучили работу мозга 12 пациентов. В процессе исследований участникам предложили как можно быстрее отнести различные изображения к той или иной разновидности.
Как выяснилось, чем более человек был невыспавшимся, тем сложнее ему 

7 ноября 2017, 03:01
Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов обнаружили в Китае

Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов обнаружили в Китае

Кости крокодилов, возраст которых оценивается примерно в 3 тысячи лет, ученые нашли в процессе археологических раскопок. Это случилось в китайской провинции Шэньси.
Как говорят ученые, уникальная находка относится к эпохе династии Западная Чжоу. Она правила с 11 века до нашей 

6 февраля 2017, 09:32
В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер

В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер

В Индонезии на береговой линии было обнаружено тело дайвера, на котором отсутствовали левая рука и часть бедра левой ноги. Погибшим, по сообщениям зарубежных СМИ, оказался один из пропавших накануне российских туристов.
Труп мужчины находился в районе манговых лесов. Как выяснилось, 
30 марта 2016, 03:18
Ученые: крокодилы привязываются к людям и играют с ними не хуже собак

Ученые: крокодилы привязываются к людям и играют с ними не хуже собак

Владимир Динец – зоолог из Университета Теннесси (США) занимается изучением поведения рептилий на протяжении многих лет. Он сделал несколько открытий, в их числе и то, что крокодилы способны дружить как с себе подобными, так и с человеком.
Свои наблюдения он 

11 февраля 2015, 02:30
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