Интернациональная группа исследователей рассказала о крупнейшем столкновении двух галактик. Согласно их утверждению, мировая наука ничего подобного еще не фиксировала.
Как говорят специалисты, образующаяся эллиптическая галактика ADFS-27 располагается в 12,7 млрд световых лет от нашей планеты в созвездии Золотая Рыба. Вес ее примерно в пятьдесят раз превышает вес Млечного Пути.
При слиянии двух галактик, которые идут навстречу с относительной скоростью в сотни километров в секунду, продолжают ученые, появляется огромное количество звезд. Вполне вероятно, что в ближайшее время ADFS-27 притянет прочие галактики своего скопления. В появившейся гигантской структуре возникнет звездное скопление, где все этапы звездообразования окажутся более активными, чем в Млечном Пути.
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