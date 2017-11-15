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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Ученые установили, какую пользу приносит музыка

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На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра

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Исследование: успеваемость старшеклассников зависит от числа их одноклассниц

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13 ноября 2017, 12:06
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Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

По сообщениям зарубежных информагентств, в турецком озере Ван ученые нашли древнюю крепость периода Урарту. Развалины обнаружили на востоке страны на десятиметровой глубине.
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13 ноября 2017, 10:31
Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету

Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету

В издании Popular Mechanics рассказывается о том, как специалисты из Южной Кореи обнаружили загадочное небесное тело в галактике Млечный Путь. Как утверждается, планета обладает всеми характеристиками, которые в перспективе дадут ей возможность превратиться в звезду.
Небесный объект находится в так 

8 ноября 2017, 02:02
Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

Более 2 млн жителей разных стран, в числе которых свыше 60 000 граждан Российской Федерации, отправили в американское космическое ведомство свои данные для того, чтобы они были зафиксированы на микрочипе и посланы на Красную планету на специальном исследовательском зонде, рассказывает РИА 

2 ноября 2017, 10:12
Ученые из 42 стран приехали в Самару на практикум под эгидой ООН

Ученые из 42 стран приехали в Самару на практикум под эгидой ООН

В понедельник на базе Самарского исследовательского университета имени Королёва собрались представители национальных космических агентств, научных центров и университетов 42 стран Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. В течение трех дней они будут делиться своим опытом. За всю 

31 октября 2017, 04:45
Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Российские астрономы МГУ имени М.В. Ломоносова вместе с французскими учеными создали каталог RCSED, в котором собрана информация о 800 тыс. галактик. Об рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета. Это самый большой в мире однородный набор данных для галактик.
В 

9 февраля 2017, 10:31
Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Между космическими галактиками IC 2031 и NGC 1475 астрономы обнаружили инопланетную базу, которая может являться свидетельством внеземной жизни. Увидеть загадочный объект можно с помощью программы Google Sky по координатам 03 57 08.63 – 07 11 26.2. По мнению ученых, постройка создана из металла. 
 
Как отмечают 

18 декабря 2016, 09:16
Астрономы обнаружили рекордно малый спутник Млечного Пути в созвездии Девы

Астрономы обнаружили рекордно малый спутник Млечного Пути в созвездии Девы

Японские ученые при помощи мощного телескопа «Субару», установленного на самой высокой точке Гавайских островов, обнаружили еще один спутник нашей Галактики. Рекордно малое скопление звезд, сопутствующее Млечному Пути, располагается в созвездии Девы, и получило наименование Virgo I. Оно находится на расстоянии 

22 ноября 2016, 11:19
Астрономы установили точное число галактик во Вселенной

Астрономы установили точное число галактик во Вселенной

Английские ученые определили точное число галактик. По утверждению исследователей, в так называемой наблюдаемой Вселенной в десять раз больше галактик, чем астрономы считали ранее. К такому выводу пришел интернациональный коллектив специалистов под руководством Кристофера Конселиса после длительного анализа сведений с телескопа 

14 октября 2016, 09:18
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