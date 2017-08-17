Отпуск кончился: на АвтоВАЗе снова начали выпускать машины В понедельник, 14 августа, АвтоВАЗ возобновил работу после планового корпоративного отпуска. Сотрудники предприятия отдыхали с 24 июля по 13 августа. За это время в цехах автозавода провели модернизацию оборудования и регламентные ремонтные работы. Сборка автомобилей была также приостановлена на площадке …