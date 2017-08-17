Мотор-шоу во Франкфурте в 2017 году проигнорируют девять всемирно известных автомобильных брендов. Это Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan, Infiniti, Mitsubishi и Volv, на долю которых приходится 20% европейских продаж.
Уже появилась официальная информация, что они не приедут во Франкфурт на авто-шоу, которое начнется 12 сентября. Как поясняют эксперты, производителям весьма дорого принимать участие в подобных мероприятиях, а потому сегодня бренды нередко отдают предпочтение онлайн-премьерам.
Представители франкфуртского автосалона подтвердили эти сведения, заявив при этом, что в Германии автолюбители получат возможность познакомиться с новинками других известных мировых брендов из Азии, Европы и Соединенных Штатов.
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