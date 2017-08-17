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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В России выросла стоимость содержания автомобиля

В России выросла стоимость содержания автомобиля

Компания PricewaterhouseCoopers проанализировала нынешнее состояние рынка и пришла к выводу, что стоимость содержания и обслуживания автомобиля заметно поднялась в сегменте машин B, C и D класса. Диапазон роста ставил 29%-35% от первоначальной стоимости авто.
Обслуживание транспортного средства B-класса за календарный 

15 августа 2017, 03:28
Техосмотр автомобиля собираются фиксировать на видео

Техосмотр автомобиля собираются фиксировать на видео

В России вновь может поменяться порядок получения диагностической карты на автомобиль. Федеральное Министерство экономического развития предложило свои поправки, которые предполагается внести в закон о техосмотре автомобилей. Они предусматривают обязательную фото- и видеофиксацию этой процедуры. Таким образом, чиновники решили бороться с 
15 августа 2017, 11:59
Автоэксперты нашли общие детали у Toyota и Lada XRay

Автоэксперты нашли общие детали у Toyota и Lada XRay

Новый автомобиль Toyota получил X-дизайн в стиле Lada Xray, пишет «Российская газета». Японская компания представила новый компактный кроссовер Yaris Heykers. Презентация состоялась в Индонезии в рамках автосалона GIIAS 2017.
 
На авторынке Индонезии новинку от «Тойоты» появилась еще в 
14 августа 2017, 07:08
Отпуск кончился: на АвтоВАЗе снова начали выпускать машины

Отпуск кончился: на АвтоВАЗе снова начали выпускать машины

В понедельник, 14 августа, АвтоВАЗ возобновил работу после планового корпоративного отпуска. Сотрудники предприятия отдыхали с 24 июля по 13 августа. За это время в цехах автозавода провели модернизацию оборудования и регламентные ремонтные работы. Сборка автомобилей была также приостановлена на площадке 

14 августа 2017, 01:48
Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес

Вырубили 18 миллионов: Самарская область отсудила у «Арго-Моторс» бывший лес

Автосалон «Арго-Моторс» должен вернуть земли город­ских лесов в районе Сорокиных Хуторов в собственность Самарской области. Областной Арбитражный суд удовлетворил требо­вание прокурора региона и признал, что компания владела этой территорией незаконно. Владельцы автосалона приобрели лесной участок в период с 2009 по 

3 июля 2017, 04:44
Во Франции найден заброшенный автосалон LADA с раритетными автомобилями

Во Франции найден заброшенный автосалон LADA с раритетными автомобилями

В местечке Макон на востоке Франции был найден заброшенный автосалон LADA, в котором находятся покрывшиеся пылью раритетные автомобили тольяттинского производства. Снимки появились в сообществе «Автомобильный исторический портал» в Facebook.
Как отмечается, рядом со зданием стоят около 10 машин - «восьмерки», 

26 апреля 2017, 05:11
В Самаре открылся дилерский центр Шкода

В Самаре открылся дилерский центр Шкода

Стильный интерьер, живая музыка, изысканные угощения и насыщенная развлекательная программа. В Самаре открылся новый дилерский центр "Град-Авто, ставший вторым фирменным салоном марки Шкода в Самаре. Шоу-рум выполнен в фирменном дизайне в соответствии с едиными стандартами чешской марки. Здесь представлен весь 

2 ноября 2016, 07:23
Арт-группа из Франкфурта объявила войну

Арт-группа из Франкфурта объявила войну "замочкам любви"

Группа художников планирует переплавить замки, которые влюблённые вешают на ограды мостов, в новую скульптуру. Уже объявлен сбор элементов будущего арт-объекта.
За каждый трофей пожертвовавшему его человеку художники будут платить по одному евро. По мнению группы творческих активистов, такие символические замочки 

11 августа 2016, 01:07
Kia Sportage нового поколения появится в России весной 2016-го

Kia Sportage нового поколения появится в России весной 2016-го

Первым делом Kia презентовала обновленный кроссовер Sportage на автосалоне в Соединенных Штатах. По информации автопроизводителей, реализация вседорожника в нашей стране начнется будущей весной. О стоимости и комплектациях российской версии будет сказано, судя по всему, несколько позже.
Посетители американского автосалона утверждают, 
27 ноября 2015, 03:31
Стали известны претенденты на звание лучшего автомобиля в мире

Стали известны претенденты на звание лучшего автомобиля в мире

В Германии выберут лучший автомобиль 2016 года. На титул «Всемирный автомобиль» претендуют модели, включенные в ТОП-21. Шорт-лист объявили на международном салоне во Франкфурте:

- «Ауди A4»;
- «БМВ X1»;
- «Кадиллак CT6»;
- «Шевроле Малибу»;
- «Форд Эдж»;
17 сентября 2015, 01:37
Глава BMW Харальд Крюгер упал в обморок на открытии автосалона во Франкфурте

Глава BMW Харальд Крюгер упал в обморок на открытии автосалона во Франкфурте

Генеральному директору автомобильной компании BMW Харальду Крюгеру (Harald Krüger) стало плохо во время выступления. 49-летний мужчина упал в обморок прямо на сцене во время открытия автосалона во Франкфурте (Германия). Немецкие журналисты разместили в Интернете видео инцидента.

Глава BMW потерял 
15 сентября 2015, 02:45
17 сентября во Франкфурте представят новую Kia Sportage

17 сентября во Франкфурте представят новую Kia Sportage

Уже известно, что автомобиль сильно поменяет дизайн, неизменной останется только решетка радиатора. Модель станет больше: в длину она "вырастет" на пять см до 4,5 метра, что увеличит вместимость. Трехспицевой руль дополнит новый интерьер машины. Шпионские снимки также говорят о переделанной 
12 августа 2015, 06:17
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