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В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме
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20 декабря 2018, 11:27
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Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза
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20 декабря 2018, 09:50
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Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят
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19 декабря 2018, 11:10
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По Сызрани гуляет зеленая собака
В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. …
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18 декабря 2018, 04:56
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В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
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12 декабря 2018, 12:08
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Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании
Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, …
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20 ноября 2018, 12:59
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Между Самарой и Казанью пустят новый поезд
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17 сентября 2018, 01:13
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У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей
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10 сентября 2018, 01:12
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В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя
В Болгарии имел место поучительный инцидент с участием пренебрегающего нормами безопасности посетителя автозаправочной станции и ответственного работника. Все случилось в Софии.
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4 октября 2017, 05:09
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Самарскому знамени весной исполнится 140 лет
Легендарному самарскому знамени этой весной исполнится 140 лет. Символ русско-болгарской дружбы сегодня хранится в Софии, а его копии - в женском Иверском монастыре, в историческом музее Приволжско-Уральского военного округа и музее имени Алабина столицы губернии. Накануне региональные единороссы рассказали о …
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2 марта 2017, 01:29
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Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая
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27 января 2017, 09:54
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В парке Гагарина пройдет Фестиваль болгарской кухни
В субботу, 11 июня, в Самаре в парке Гагарина состоится фестиваль болгарской кухни. Он приурочен к 140-летию Самарского знамени и 50-летнему юбилею улицы Стара-Загора, получившей имя в честь города-побратима. Во время праздника самарцы смогут попробовать традиционные болгарские блюда. Будут салаты, …
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8 июня 2016, 05:29