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Материалы по теме:

В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В среду вечером, 19 декабря, в Тольятти произошел крупный пожар. В 19:57 дежурному сообщили о возгорании на Лесопарковом шоссе в Центральном районе Автограда. На площади 200 квадратных метров горела мансарда в жилом доме. На месте событий работали 20 сотрудников оперативного 
20 декабря 2018, 11:27
Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

В ночь на четверг, 20 декабря, в 02:30 в Самаре была восстановлена подача воды жителям домов, которые затронула авария на улице Мориса Тореза. Напомним, что с 18 декабря велись аварийно-строительные работы на водоводе диаметром 900 миллиметров дома №67, который повредила 
20 декабря 2018, 09:50
Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

В среду, 19 декабря, специалисты приступят к замене 6 метров трубы на улице Мориса Тореза. Правда, сначала нужно, чтобы из нее вытекла вся вода. Напомним, что накануне в Железнодорожном районе Самары произошла крупная коммунальная авария — технологический сбой на водоводе 
19 декабря 2018, 11:10
По Сызрани гуляет зеленая собака

По Сызрани гуляет зеленая собака

В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. 
18 декабря 2018, 04:56
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, 
20 ноября 2018, 12:59
Между Самарой и Казанью пустят новый поезд

Между Самарой и Казанью пустят новый поезд

Зимой новый поезд будет курсировать между Самарой и Казанью. Состав №126\125 выйдет на линию 9 декабря, билеты на него уже появились в продаже.

Поезд будет следовать по маршруту Москва-Самара-Казань-Москва. Стоимость билетов в купейном вагоне начинается от 3969 рублей.

Из Самары состав будет 

17 сентября 2018, 01:13
У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей

У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей

Оказалось, что у женщины, которую накануне сбил поезд на железной дороге под Сызранью, осталась семья - муж и двое детей. Напомним, что днем в воскресенье, 9 сентября, на 979 километре  перегона Октябрьск - Правая  Волга пассажирский поезд Москва - Орск 
10 сентября 2018, 01:12
В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя

В Болгарии заправщик на АЗС «потушил» пеной решившего закурить водителя

В Болгарии имел место поучительный инцидент с участием пренебрегающего нормами безопасности посетителя автозаправочной станции и ответственного работника. Все случилось в Софии.
Один из пассажиров появившейся на АЗС машины задумал закурить в непосредственной близости от бензоколонки. При этом предостережения сотрудников он 

4 октября 2017, 05:09
Самарскому знамени весной исполнится 140 лет

Самарскому знамени весной исполнится 140 лет

Легендарному самарскому знамени этой весной исполнится 140 лет. Символ русско-болгарской дружбы сегодня хранится в Софии, а его копии - в женском Иверском монастыре, в историческом музее Приволжско-Уральского военного округа и музее имени Алабина столицы губернии. Накануне региональные единороссы рассказали о 

2 марта 2017, 01:29
Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая

Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая

Росавиация планирует выдать допуск на чартерные перевозки из Самары в Болгарию трем авиакомпаниям. Согласно сообщению ведомства, в Бургас с 15 мая по 16 сентября полетят «Икар», «Северный ветер» и «Азур эйр». С 2015 года на этом направлении ежедневно работают Уральские 

27 января 2017, 09:54
В парке Гагарина пройдет Фестиваль болгарской кухни

В парке Гагарина пройдет Фестиваль болгарской кухни

В субботу, 11 июня, в Самаре в парке Гагарина состоится фестиваль болгарской кухни. Он приурочен к 140-летию Самарского знамени и 50-летнему юбилею улицы Стара-Загора, получившей имя в честь города-побратима. Во время праздника самарцы смогут попробовать традиционные болгарские блюда. Будут салаты, 

8 июня 2016, 05:29
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