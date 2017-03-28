6
21
11
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 14 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

Официальную информацию на этот счет распространили представители российского офиса концерна. Автомобиль предложат с тремя версиями двигателей в полноприводном исполнении. Цена автоновинки будет озвучена ближе к началу продаж.
Базовое исполнение Kodiaq будет иметь 1,4-литровый бензомотор TSI мощностью 150 л.с. В более 

28 марта 2017, 11:27
Компания Ravon собирается продать в России 50 тысяч авто в 2017 году

Компания Ravon собирается продать в России 50 тысяч авто в 2017 году

Компания Ravon намерена расширить дилерскую сеть и увеличить реализацию своих моделей в РФ в 2017году. По данным «Автостат», количество дилерских центров вырастет с 53 до 120. Открыть точки продажи транспортных средств компания собирается во всех крупных российских городах.
В 2016 

27 марта 2017, 05:24
В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

Кабмин наделил МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений ГИБДД. Об этом информирует портал российского правительства.
Как сообщается, появились изменения, уточняющие нюансы замены удостоверений до завершения срока их действия. В частности, речь идет о положении, предусматривающем возможность при 

27 марта 2017, 10:31
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Российские страховщики составили рейтинг наиболее популярных у автоугонщиков марок автомобилей. Как выяснилось, в 2016 году чаще других жертвами злоумышленников становились Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
По сведениям «Росгосстраха», самой «востребованной» маркой автомобильных воров по-прежнему считается Toyota. Далее в рейтинге расположились 

27 марта 2017, 09:55
В РФ разрабатывают первый в мире летающий внедорожник

В РФ разрабатывают первый в мире летающий внедорожник

В скором времени в РФ может появиться первый в мире летающий внедорожник. Уже в следующем месяце заканчивается прием заявок на конкурс Фонда перспективных исследований, который будет заниматься созданием уникального средства передвижения.
Будет осуществлен отбор предложений по изготовлению «Демонстратора летательного аппарата 

13 февраля 2017, 02:33
В Самарской области перевернулся внедорожник с молодыми людьми

В Самарской области перевернулся внедорожник с молодыми людьми

Во вторник, 29 ноября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области перевернулся внедорожник «УАЗ Патриот». ДТП произошло около 10:00 на 57 километре дороги «Урал - Маханово». В салоне автомобиля находились молодые люди. Есть пострадавший, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
30 ноября 2016, 01:50
Названа стоимость обновленного внедорожника Land Rover Discovery

Названа стоимость обновленного внедорожника Land Rover Discovery

В интернете появилась информация о стоимости нового кроссовера Land Rover Discovery. Как следует из официальных сообщений, автомобиль будет продаваться в США по цене 49 000 долларов. Модель представили на недавнем мотор-шоу в Париже.
По словам специалистов, Land Rover Discovery в 

15 ноября 2016, 01:27
Новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class представят в 2017 году

Новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class представят в 2017 году

Новинка от Mercedes-Benz будет представлена в конце 2017 года. Речь идет о внедорожнике G-class, который сейчас проходит дорожные испытания.

Автомобиль создают на новой платформе, благодаря которой немецкий бренд рассчитывает снизить  вес машины на 400 килограммов. На новый Gelandewagen установят бензиновые моторы 

8 ноября 2016, 04:04
Компания Hyundai готовит конкурента Nissan Juke

Компания Hyundai готовит конкурента Nissan Juke

Стало известно, что компания Hyundai готовит компактный кроссовер для молодежи. Представители концерна рассказали, что новый автомобиль станет серьезным конкурентом для популярных в Европе моделей Nissan Juke, Mazda CX-3 и Honda HR-V.
Недавно в Сети были опубликованы новые шпионские фото прототипа 

22 сентября 2016, 03:23
Премьера Land Rover Discovery нового поколения намечена на 2016 год

Премьера Land Rover Discovery нового поколения намечена на 2016 год

Обновленый Land Rover Discovery официально представят на суд широкой общественности в 2016 году. Информация на данный счет появилась в Сети. Специалисты говорят, что это будет пятая по счету генерация легендарного внедорожника.
Как сообщается, сначала автолюбителям предложат семиместную версию авто. Обновленный 
28 декабря 2015, 12:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна