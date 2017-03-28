Специалисты корпорации Land Rover в настоящее время работают над новой версией автомобиля Discovery. На этот раз планируется экстремальная модификация внедорожника.
Согласно инсайдерской информации, новый Land Rover Discovery получит в наименовании приставку SVX, где литера «Х» говорит о повышенной проходимости по сравнению даже со стандартным Discovery. Как считают профессионалы, речь идет о внедорожнике, по своим возможностям расположенным между автомобилями, которые готовят к участию в Париж-Дакар и Кэмел Трофи.
Лишним намеком на скорый релиз Land Rover Discovery SVX оказалась премьера концепт-кара Discovery Project Hero, созданного для австрийского Красного Креста. Прототип отличается от серийных вариаций различным оборудованием для коммуникации сотрудников экстренных служб и обследования мест происшествий. Этот автомобиль сможет передвигаться по руинам, разбитым дорогам, и т.д..
Концепт Land Rover Discovery Project Hero уже тестируется в австрийских горах. Полученные данные впоследствии используют при создании Land Rover Discovery SVX.
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