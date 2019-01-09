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На полигоне “Рощинский” состоится показательный бой на танках Т-72Б3
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21 августа 2017, 04:06
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Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона
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10 апреля 2017, 09:31
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Танк "Армата" может получить самарские комплектующие
Сегодня, 21 августа, об этом сообщил гендиректор ОАО "Гидромавтоматика" Александр Воронков. Самарский завод сотрудничал с нижнетагильским "Уралвагонзаводом" при производстве опытной серии танков нового поколения "Армата". Рабочие 63-го региона делали агрегаты управления.
Напомним, новинка оборонной промышленности была продемонстрирована в Москве …
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21 августа 2015, 06:28
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В Самаре пройдет выставка фотографий из Лаоса
Открытие фотопроекта «Лаос – страна экологического туризма» состоится 8 июля в 14:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина. На выставке будут представлены 80 снимков, сделанных московским фотографом Сергеем Ковальчуком. «Это самая большая фотовыставка в жанре «трэвел» за последние годы в …
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30 июня 2014, 06:28
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На площади им. Куйбышева гусеницы военной техники повредили асфальт (ФОТО)
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8 мая 2014, 04:59