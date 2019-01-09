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Материалы по теме:

На полигоне “Рощинский” состоится показательный бой на танках Т-72Б3

На полигоне “Рощинский” состоится показательный бой на танках Т-72Б3

25 августа в 15:00 на Рощинском полигоне в Самарской области начнется  приволжская часть Международного военно-технического форума “Армия-2017”.
21 августа 2017, 04:06
Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британский коллекционер Ник Мид нашел золотые слитки в баке советского танка Т-54. Старый экземпляр военной техники мужчина купил за 37 тысяч долларов, рассказывает The Sun.
Англичанин решил убедиться, что в танке нет боеприпасов. Подняв крышку топливного бака, пораженный коллекционер обнаружил 

10 апреля 2017, 09:31
Танк

Танк "Армата" может получить самарские комплектующие

Сегодня, 21 августа, об этом сообщил гендиректор ОАО "Гидромавтоматика" Александр Воронков. Самарский завод сотрудничал с нижнетагильским "Уралвагонзаводом" при производстве опытной серии танков нового поколения "Армата". Рабочие 63-го региона делали агрегаты управления.

Напомним, новинка оборонной промышленности была продемонстрирована в Москве 
21 августа 2015, 06:28
В Самаре пройдет выставка фотографий из Лаоса

В Самаре пройдет выставка фотографий из Лаоса

Открытие фотопроекта «Лаос – страна экологического туризма» состоится 8 июля в 14:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина. На выставке будут представлены 80 снимков, сделанных московским фотографом Сергеем Ковальчуком. «Это самая большая фотовыставка в жанре «трэвел» за последние годы в 

30 июня 2014, 06:28
На площади им. Куйбышева гусеницы военной техники повредили асфальт (ФОТО)

На площади им. Куйбышева гусеницы военной техники повредили асфальт (ФОТО)

На площади Куйбышева выставлена тяжелая военная техника, в том числе танки. Гусеничные боевые машины повредили асфальт, несмотря на то, что предполагалось обеспечение их резиновыми футлярами.
Фотографии последствий движения техники по центру Самары появились в социальных сетях.

Фото: "ВКонтакте".
 
8 мая 2014, 04:59
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