На площади им. Куйбышева гусеницы военной техники повредили асфальт (ФОТО) На площади Куйбышева выставлена тяжелая военная техника, в том числе танки. Гусеничные боевые машины повредили асфальт, несмотря на то, что предполагалось обеспечение их резиновыми футлярами.

Фотографии последствий движения техники по центру Самары появились в социальных сетях. Фото: "ВКонтакте".

