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Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре

Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре

В России разработано бесплатное для скачивания в AppStore приложение «МетроКомпас», которое позволяет найти ближайшую станцию метро в семи городах страны, в том числе Самаре. Программа переведена на английский и китайский языки.

«Ищите станции метро рядом с вами с помощью встроенного компаса 

9 апреля 2018, 09:39
Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+

Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+

На отечественном рынке началась реализация нового флагманского устройства от южнокорейской корпорации LG. Смартфон уже доступен для предварительного заказа, его стоимость 59 990 рублей.
В начале осени на выставке IFA была презентована новая разработка - смартфон LG V30+. Он оснащен камерой 

24 ноября 2017, 01:10
Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов. 

Данную публикацию подержали и другие 
10 ноября 2017, 01:39
Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Устройство Chilli K188 представила одноименная фирма из Гонконга. Необычная новинка имеет дисплей диагональю 1,44 дюйма и физическую клавиатуру.
Chilli K188 дает возможность владельцам делать звонки, отправлять и получать SMS-сообщения, слушать радио и подключаться к прочим устройствам через Bluetooth. Кроме того, 

2 октября 2017, 12:17
ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
Как отмечается, соответствующее решение примут в скором времени. 

18 мая 2017, 03:24
Мужчина решил засудить девушку, все свидание просидевшую в смартфоне

Мужчина решил засудить девушку, все свидание просидевшую в смартфоне

Житель Соединенных Штатов Брендон Везмар подал в суд на девушку, которая все время вела переписку с приятелями во время свидания. Молодой человек намерен взыскать стоимость билета в кино. Сумму $17,31 он израсходовал на совместный просмотр фильма "Стражи Галактики. Часть 2", 

18 мая 2017, 01:07
Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят 

5 мая 2017, 01:26
Анонс программы

Анонс программы "Первые лица" 4 мая

Зачем человеку дается власть? Как отмечать 40-дневный пасхальный праздник? Где в Самарской епархии планируется строить новые храмы?

Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказал митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Смотрите программу «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» сегодня в 

4 мая 2017, 02:53
Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.

- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?

- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на 

3 апреля 2017, 05:18
Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

29 марта 2017, 05:44
Компания LG назвала дату презентации флагманского смартфона G6

Компания LG назвала дату презентации флагманского смартфона G6

Согласно заявлению представителей южнокорейской компании LG, флагманский смартфон G6 будет представлен 26 февраля текущего года. Презентация гаджета состоится в Барселоне на выставке  MWC 2017. Потребителям обещано более комфортное использование смартфона и улучшенное качество мобильных игр.
Более удобным для использования LG 

19 января 2017, 05:45
LG выпустит 4 новых смартфона: X power, X mach, X max и X style

LG выпустит 4 новых смартфона: X power, X mach, X max и X style

Компания LG Electronics анонсировала 4 новых модели смартфонов серии Х. Поставки гаджетов начнутся в октябре.
Специалисты обращают внимание, что каждая из предлагаемых моделей получит определенные черты, которые отличают ее от других представителей данной серии. Одной из главных особенностей всех устройств 

17 июня 2016, 01:08
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