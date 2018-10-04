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Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре
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9 апреля 2018, 09:39
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Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+
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24 ноября 2017, 01:10
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Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X
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10 ноября 2017, 01:39
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Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона
Устройство Chilli K188 представила одноименная фирма из Гонконга. Необычная новинка имеет дисплей диагональю 1,44 дюйма и физическую клавиатуру.
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2 октября 2017, 12:17
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ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
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18 мая 2017, 03:24
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Мужчина решил засудить девушку, все свидание просидевшую в смартфоне
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18 мая 2017, 01:07
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Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»
В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят …
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5 мая 2017, 01:26
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Анонс программы "Первые лица" 4 мая
Зачем человеку дается власть? Как отмечать 40-дневный пасхальный праздник? Где в Самарской епархии планируется строить новые храмы?
Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказал митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Смотрите программу «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» сегодня в …
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4 мая 2017, 02:53
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Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.
- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?
- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на …
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3 апреля 2017, 05:18
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
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29 марта 2017, 05:44
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Компания LG назвала дату презентации флагманского смартфона G6
Согласно заявлению представителей южнокорейской компании LG, флагманский смартфон G6 будет представлен 26 февраля текущего года. Презентация гаджета состоится в Барселоне на выставке MWC 2017. Потребителям обещано более комфортное использование смартфона и улучшенное качество мобильных игр.
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19 января 2017, 05:45
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LG выпустит 4 новых смартфона: X power, X mach, X max и X style
Компания LG Electronics анонсировала 4 новых модели смартфонов серии Х. Поставки гаджетов начнутся в октябре.
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17 июня 2016, 01:08