Жители Швеции в одном из лесных массивов провинции Вермланд повстречали редкого лося, имеющего белую окраску. Очевидцы смогли запечатлеть уникальное животное на камеру.
По словам ученых, такой уникальный окрас лесного обитателя объясняется отнюдь не альбинизмом. Все дело в генетической мутации, рассказывают зарубежные информагентства.
Зоологи уточняют: летом поголовье лосей в этой скандинавской стране составляет от 300 тыс. до 400 тыс. особей. При этом лишь 100 из них обладают генетической мутацией, объясняющей белый цвет животных.
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