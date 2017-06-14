Спустя 130 лет специалисты собираются заново открыть 8-е чудо света. Известные исследователям всего мира новозеландские Розовые и Белые террасы считались навечно утерянными вследствие извержения вулкана Таравера. Однако ученые убеждены, что обнаружили именно место, где они находятся.
Уникальные Розовые и Белые террасы до позапрошлого столетия считались одним из главных природных чудес на Земле. В этом регионе в 1880-х годах был большой туристический центр. Люди съезжались посмотреть на необычное явление, хотя добираться сюда было делом сложным.
В 1886 году извержение вулкана, казалось бы, полностью стерло террасы с лица Земли. После катастрофы на этом месте появился огромный кратер, который вскоре наполнился водой.
И вот в наши дни ученые исследовали дно водоема и сделали сенсационное открытие - часть Розовых террас все-таки сохранилась. Два нижних уровня были обнаружены в первоначальном виде на глубине 60 метров. Пока неясно, разрушены ли остальные ярусы или они погребены под гигантским слоем пепла.
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