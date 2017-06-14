Любопытную теорию об эволюции рептилий представили биологи из Новой Зеландии. Они утверждают, что древние предки современных ящериц и черепах, жившие в эпоху динозавров, были значительно меньше, чем их потомки. Примерно 65 миллионов лет назад крупные рептилии вымерли, остались более мелкие. …