  • Новости
    \/news
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/luchshe-pozdno-uchenye-zanovo-otkroyut-8-e-chudo-sveta-spustya-130-let/14062017-1733
12
13
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   8888888b.              .d8888b.                           888      
 888   Y88b  888   Y88b            d88P  Y88b                          888      
 888    888  888    888            888    888                          888      
 888   d88P  888   d88P   .d8888b  888         888  888  888  888d888  888      
 8888888P"   8888888P"   d88P"     888         888  888  888  888P"    888      
 888 T88b    888 T88b    888       888    888  888  888  888  888      888      
 888  T88b   888  T88b   Y88b.     Y88b  d88P  Y88b 888 d88P  888      888      
 888   T88b  888   T88b   "Y8888P   "Y8888P"    "Y8888888P"   888      88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку

Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку

Исследователи из Южной Кореи передали якутским коллегам двух щенков якутской лайки, которые были клонированы. На протяжении почти десяти лет клуб любителей охотничьих собак «Байанай» ведет работу по возрождению аборигенной породы лаек. Как считалось, этот вид фактически полностью вымер в 1950-е 

14 июня 2017, 11:25
Ученые назвали самую эффективную диету

Ученые назвали самую эффективную диету

Вегетарианская диета оказалась вдвое эффективнее, чем популярная в наши дни низкокалорийная. Об исследовании американских специалистов рассказывает Journal of the American College of Nutrition.
Ученые наблюдали за 74 пациентами, которых разделили на две группы. Представители первой употребляли низкокалорийные продукты. Вторую группу 

14 июня 2017, 07:28
Ученые назвали неожиданный способ взбодриться и побороть усталость

Ученые назвали неожиданный способ взбодриться и побороть усталость

Американские исследователи в результате серии экспериментов заявили о неожиданном способе взбодриться и победить усталость. Для этого следует просто переключиться на иные действия.
Ученые из Университета Калифорнии рассказали, как уставшим людям можно переходить в более комфортное эмоциональное состояние. Однотипные манипуляции оказывают 

13 июня 2017, 03:19
Помогут соцсети: Назван идеальный способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Помогут соцсети: Назван идеальный способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Специалисты института Макса Планка предложили способ расшифровки инопланетных посланий. Известный ученый Рене Хеллер рассказал об оригинальном решении проблемы при помощи соцсетей.
Исследователь думает, что если все сигналы размещать в открытом доступе, то отыщется хотя бы один пользователь, который способен их 

13 июня 2017, 10:07
Жабо-рыба умеет ходить по дну

Жабо-рыба умеет ходить по дну

У берегов Новой Зеландии туристы обнаружили загадочное неизвестное существо, похожее на лягушку и рыбу. Информацию о загадочной находке распространили зарубежные СМИ. Существо имеет черную расцветку. Как утверждается, оно способно ходить по дну океана. Животное является хищником. Питается другими рыбами, раками 
22 января 2016, 10:10
Обнаружены огромные запасы золота и серебра в Новой Зеландии

Обнаружены огромные запасы золота и серебра в Новой Зеландии

Пока чёрное золото обесценивается на мировом рынке, залежи подлинного драгоценного металла обнаружили на одном из островов архипелага Новой Зеландии. Кроме того, в вулканических отложениях найдено и месторождение серебра.

Объемы драгметаллов в руде так велики, что добыча их может приносить 
25 августа 2015, 12:14
Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии

Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии

16 млн лет назад на территории современной Новой Зеландии жили огромные летучие мыши - Mystacina miocenalis.
22 июня 2015, 08:26
Ученые: через 200 лет рептилии станут гигантскими ящерами

Ученые: через 200 лет рептилии станут гигантскими ящерами

Любопытную теорию об эволюции рептилий представили биологи из Новой Зеландии. Они утверждают, что древние предки современных ящериц и черепах, жившие в эпоху динозавров, были значительно меньше, чем их потомки. Примерно 65 миллионов лет назад крупные рептилии вымерли, остались более мелкие. 
22 мая 2015, 11:35
На самарском пляже вырос город из песка

На самарском пляже вырос город из песка

В Самаре проходит конкурс песчаных скульптур «Чудеса света». Соревнуются 10 команд из Москвы, Петербурга, Рязани, Чебоксар, Архангельска и Узбекистана.

Четырехметровые кучи песка превращаются в замки, пагоды и замысловатые фигуры. Резчик по дереву Виктор Гоголин возводит копию Собора Василия Блаженного.

Виктор Гоголин, скульптор, 

5 июня 2014, 02:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна