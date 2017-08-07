Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличится вдвое В РЖД собираются увеличить срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования в два раза. Теперь он будет составлять 120 дней до даты отправления.

Новый график может быть введен в декабре. В первом зимнем месяце уже можно будет приобрести билеты на …