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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

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Региональное УФАС пригрозило главе Самары санкциями за бездействие

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1 июня 2017, 03:56
С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

Как информирует Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают лишь при предоставлении документов. В кассах следует предъявлять паспорт или водительское удостоверение.
Напомним, что навигация из областной столицы в Сызрань и обратно началась 

16 мая 2017, 12:03
Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
 
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
6 мая 2017, 04:00
В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ

В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
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2 мая 2017, 11:19
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Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.
Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с 

31 марта 2017, 11:03
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