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Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличится вдвое
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5 июля 2017, 10:12
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Сексуальные модели только мешают рекламе бренда - исследование
78 исследований, осуществленных профессором Университета Иллинойса Джоном Виртцем, продемонстрировали, что агрессивная сексапильность только вредит рекламному бизнесу. Как утверждает ученый, потребитель в таких случаях просто не запоминает рекламируемый товар.
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26 июня 2017, 02:19
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Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала
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20 июня 2017, 03:05
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Региональное УФАС пригрозило главе Самары санкциями за бездействие
Антимонопольщики выяснили, что городские власти неэффективно борются с незаконной рекламой. По данным ведомства, в 2016 году Департамент городского хозяйства и экологии не организовал демонтаж 282 конструкций, которые были установлены с нарушением закона. Речь идёт об объектах, которые размещены в черте …
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1 июня 2017, 03:56
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С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам
Как информирует Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают лишь при предоставлении документов. В кассах следует предъявлять паспорт или водительское удостоверение.
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16 мая 2017, 12:03
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Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики
Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
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6 мая 2017, 04:00
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В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
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2 мая 2017, 11:19
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Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки
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31 марта 2017, 11:03