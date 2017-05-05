В объектив камер марсохода попала живая человекоподобная фигура. Один из виртуальных исследователей космического пространства рассмотрел на снимках с Красной планеты гуманоида.
Специалист детально проанализировал снимки и выступил с заявлением, что на них изображено существо, принявшее позу для медитации. Таким образом, говорит исследователь, получено еще одно косвенное доказательство того, что жизнь на Марсе существует.
В Сети тут же началось обсуждение новости. Один из участников дискуссии предположил, что ранее не удавалось запечатлеть марсианских гуманоидов, так как они обитают под землей и тщательно скрываются от визитеров с других планет.
Официальные представители американского космического агентства NASA пока никак не отреагировали на эти предположения. Как известно, в этом ведомстве к большинству подобных заявлений относятся скептически.
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