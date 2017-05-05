Ученые предложили наладить на Марсе производство кирпичей Специалисты из Соединенных Штатов разработали технологию производства кирпичей на Красной планете. Они уверены, что их открытие даст возможность сооружать на Марсе кирпичные дома.

О своих исследованиях рассказали ученые из Сан-Диего. По их словам, есть все возможности для изготовления кирпичей из …