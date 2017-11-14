Вице-адмирал Карлос Мигель Саласар погиб в воскресенье во время нападения преступников на смешанный конвой армии и морской пехоты в мексиканском штате Мичоакан, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.

По данным прокуратуры штата, погиб также один из сопровождавших его офицеров …