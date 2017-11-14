Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы и свыше восьмисот килограммов марихуаны. Причем часть наркотиков уже была расфасована по самодельным "снарядам" для стрельбы из этой самой пушки. Как известно, мексиканские преступники известны своим нестандартным подходом для достижения целей. В частности, они сооружали тоннель на границе с США для доставки наркотиков. И вот теперь дело дошло до пушки.
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