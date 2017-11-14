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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

Двое подростков задержаны по подозрению в краже денег. По версии силовиков, они обокрали кассу магазина. Подозреваемые – 1999 и 2000 годов рождения.

«Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 7 000 рублей. Информация о краже поступила в  дежурную часть Межмуниципального управления 

14 ноября 2017, 10:04
Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи 

10 ноября 2017, 02:11
В Самаре полицейских гонят с земли

В Самаре полицейских гонят с земли

Магистраль «Центральная», о строительстве которой в Самаре говорят уже более 10 лет, начнут прокладывать после 2018 года. Как уже рассказывала «ТЕРРА», новая дорога будет проходить через весь город вдоль проспекта Карла Маркса. И, по всей видимости, все объекты, которые мешают 

8 ноября 2017, 11:54
Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах из квартир горожан. Задержанный – ранее судимый 34-летний мужчина, который освободился в августе. Полиция опубликовало фото предметов, изъятых у подозреваемого. Среди них обнаружены предметы, украденные из квартиры 19-этажки на Пятой просеке: золото 
3 ноября 2017, 09:59
Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Ежегодное социально-психологическое тестирование учащихся средних и высших образовательных заведений предлагает осуществлять Минобрнауки. Проект соответствующего документа появился на сайте нормативных актов.
Как рассказывают отечественные информагентства, законопроектом оговаривается ежегодная периодичность проведения таких проверок. «Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных 

19 октября 2017, 10:05
Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков

Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков

Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
Подозрительный морской лайнер, направлявшийся в Испанию из Колумбии, остановили для проверки в 870 км от Канарских островов. 

9 октября 2017, 10:36
Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

На северо-востоке Мексики местные жители наблюдали редкое природное явление. Вместе с дождем с неба падали небольшие рыбки, рассказывает The Washington Post.
По свидетельству очевидцев, «рыбный дождь» был в районе Ломас-де-Росалес. Отмечается, что такое возможно при расположении туч над водоемами с 

28 сентября 2017, 10:08
Госдума определит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей

Госдума определит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей

Речь идет о наркотических веществах, которые присутствуют в составе отдельных лекарственных препаратов. По причине отсутствия нормативов законопослушные автолюбители порой лишаются прав фактически ни за что.
Авторы законодательной инициативы отмечают: по статистике, около 5% положительных экспертиз на запрещенные вещества обусловлены именно 

28 сентября 2017, 09:18
Житель Самары продавал три килограмма наркотиков

Житель Самары продавал три килограмма наркотиков

Более 3 килограммов синтетических наркотиков изъято в квартире на улице Дзержинского. Как сообщает прокуратура Самарской области, житель квартиры собирался продавать зелье с помощью закладок. Суд Железнодорожного района Самары постановил взять подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере под 

6 сентября 2017, 01:27
Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США

Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США

Американская полиция нашла в Сан-Диего тоннель, через который мигранты намеревались незаконно перебраться из Мексики в Соединенные Штаты. В ходе операции правоохранители задержали самих злоумышленников, рассказывает The San Diego Union-Tribune.
Тоннель был сооружен со знанием дела, на глубину вела прочная лестница. 

28 августа 2017, 05:17
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
Археологи нашли стадион с останками принесенных в жертву игроков

Археологи нашли стадион с останками принесенных в жертву игроков

Руины древнего ацтекского стадиона для ритуальной игры в мяч найдены в Мексике. Здесь же обнаружены человеческие останки, рассказывает портал phys.org.
Длина сооружения – порядка 50 метров. От построек сохранились лишь лестница и трибуны. Останки, по суждению специалистов, принадлежат игрокам, которых 

9 июня 2017, 09:04
Госнаркоконтроль ждет оптимизация

Госнаркоконтроль ждет оптимизация

Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических веществ Виктор Иванов опроверг информацию об упразднении ведомства. Ранее сообщалось о возможной его ликвидации с 1 марта. По словам Иванова, речь идёт об оптимизации, в рамках которой численность сотрудников службы сократится на 10-15%. 

18 февраля 2015, 03:15
Вице-адмирал погиб в бою с наркомафией

Вице-адмирал погиб в бою с наркомафией

Вице-адмирал Карлос Мигель Саласар погиб в воскресенье во время нападения преступников на смешанный конвой армии и морской пехоты в мексиканском штате Мичоакан, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.

По данным прокуратуры штата, погиб также один из сопровождавших его офицеров 

29 июля 2013, 01:06
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