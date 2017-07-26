Все началось с того, что в феврале этого года французский футбольный клуб “ПСЖ” выиграл матч у “Барселоны” в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
На радостях мэр города на юге Франции Шарль Дайо заявил, что если в ответном матче французы проиграют испанцам и не выйдут в четвертьфинал, он съест крысу.
Сказано – сделано! По итогам следующей встречи футбольных клубов “Барселона” одержала победу над “ПСЖ” со счетом 6:1. Мэр города Мон-да-Марсан собрался с силами и 25 июля сдержал свое обещание, сообщает SudOuest.fr.
После трапезы Шарль Дайо отшутился, что по вкусу блюдо ему напомнило мясо кролика. И процедура поедания жареной крысы была приятнее, чем слушать, например, Жан-Люка Меланшона (бывшего кандидата в президенты Франции).
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