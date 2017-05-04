Новинка от Mercedes-Benz будет представлена в конце 2017 года. Речь идет о внедорожнике G-class, который сейчас проходит дорожные испытания.

Автомобиль создают на новой платформе, благодаря которой немецкий бренд рассчитывает снизить вес машины на 400 килограммов. На новый Gelandewagen установят бензиновые моторы …