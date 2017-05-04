Германская компания Mercedes-Benz представила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летнего юбилея легендарной франшизы «Звездные войны». Как сообщает Luxurylaunches, новинки будут представлены только в Японии.
В создаваемую линейку войдут только 120 автомобилей, которые можно будет купить в двух цветовых гаммах. Как поясняют авторы идеи, белый Mercedes предназначен тем, кто выбирает светлую сторону силы, а черный — для «злодеев».
Под капотом автомобиля разместился 1,6-литровый двигатель мощностью 122 л.с.. Ориентировочная цена модели – порядка $45 тыс. Машины оснастят различными тематическими аксессуарами.
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