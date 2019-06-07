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В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги
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6 июня 2019, 11:47
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В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
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6 июня 2019, 10:22
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса
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4 июня 2019, 02:31
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Десятки испанцев разделись для того, чтобы защитить животных
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17 декабря 2018, 01:32
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Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании
Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, …
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20 ноября 2018, 12:59
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Шестерых человек убила жара в Испании
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6 августа 2018, 09:30
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Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией
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3 августа 2018, 11:58
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