Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса Жители микрорайона «Новая Самара», который расположен на 23-м километре Московского шоссе, обратились в Общественную палату - люди жалуются на вырубку леса в районе поселка Мехзавод.

- Рядом с нами уничтожается природа, неужели вы не видите это? Мы останемся без леса! … - Рядом с нами уничтожается природа, неужели вы не видите это? Мы останемся без леса!