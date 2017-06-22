Группа специалистов из Испании пришла к выводу, что дата рождения связана с состоянием здоровья. В зависимости от месяца появления на свет у того или иного человека могут возникать различные хронические недуги.
Ученые представили перечень из 27 заболеваний и сопоставили его с датами рождения пациентов. Результаты оказались удивительными даже для самих авторов исследования.
Как оказалось, у мужчин, родившихся в сентябре, чаще возникают проблемы со щитовидкой, чем у июньских. Дети, появившиеся на свет в августе, подвержены астме больше, чем родившиеся зимой. Сентябрьские малыши реже других подвержены хроническим заболеваниям.
При этом подмечено: некоторые месяцы оказывают благотворное влияние. Например, июньские мужчины меньше других мучаются от депрессии и болей в пояснице, а женщины менее подвержены риску ранней менопаузы или мигреней.
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