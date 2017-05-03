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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной

СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной

Дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создала операционную систему для работы с информацией, являющейся государственной тайной. Об этом рассказывают «Известия».
Система, разработанная на базе Linux, называется «ОСь». Заявка на ее включение в реестр отечественного ПО была подана 

17 апреля 2017, 11:02
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI

В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI

Появилась первая партия отечественных смартфонов INOI на базе российской операционной системы Sailfish Mobile OS Rus. Уже этой весной новинка поступит в продажу.
Ее создатели говорят, что INOI составит серьезную конкуренцию лидерам этого сегмента – гаджетам, использующим ОС iOS или Android. 

13 марта 2017, 09:50
Гибкий смартфон Surface от Microsoft собирается покорить мобильный рынок

Гибкий смартфон Surface от Microsoft собирается покорить мобильный рынок

Крупнейший западный IT-гигант Microsoft оформил патент на новый гаджет. Он принадлежит к семейству  Surface и является смартфоном с гибким экраном. Устройство можно сложить, как книгу, или согнуть в форме призмы.
Планируется, что гаджет станет сочетать свойства планшета и телефона. В 

17 января 2017, 04:28
Новым российским ноутбукам обеспечат защиту от мороза и ударов

Новым российским ноутбукам обеспечат защиту от мороза и ударов

Минпромторг выдал субсидию российскому разработчику «Т-Платформы» в размере 150 млн рублей на проект сверхпрочного отечественного ноутбука. Техника получит защиту от механических повреждений и электромагнитных полей. Кроме того, российский компьютер будет работать после попадания в воду, а также при температуре воздуха 

13 декабря 2016, 07:19
СМИ: Россия заменит зарубежный софт на отечественный

СМИ: Россия заменит зарубежный софт на отечественный

Российские власти в русле политики импортозамещения собираются заменить выпускаемое на западе программное обеспечение, как минимум, в государственных учреждениях. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на сведения, якобы полученные разведслужбами Соединенных Штатов.
Как утверждается, высокопоставленный офицер разведки поведал журналистам, что 

2 ноября 2016, 11:23
Чиновники перейдут на отечественный пакет ПО, отказавшись от программ Microsoft

Чиновники перейдут на отечественный пакет ПО, отказавшись от программ Microsoft

Для российских чиновников готовится пакет офисных программ, запуск которого ожидается в апреле 2017 года. Десять новых отечественных продуктов полностью заменят  аналоги от Microsoft.
Таким образом, госчиновникам предстоит отказаться от уже привычных Word, Excel, PowerPoint, почтового клиента, календаря, телефонной книги, антивируса, 

7 октября 2016, 10:52
Компания Google создаст замену операционной системе Android

Компания Google создаст замену операционной системе Android

Сотрудники корпорации Google создают для мобильных устройств принципиально новую операционную систему. По словам экспертов, ОС Fuchsia будет достойной заменой Android, которая сейчас лидирует на рынке смартфонов и планшетов. Об этом информирует интернет-издание The Next Web.
Официально новинку пока не анонсировали, 

15 августа 2016, 11:01
Microsoft уволит 2850 сотрудников в течение года

Microsoft уволит 2850 сотрудников в течение года

Microsoft собирается сократить около 2850 сотрудников в течение года, сообщает информационное агентство Reuters. В ближайшие несколько лет планируется уволить более 4,7 тыс. сотрудников (почти 4% всего штата компании).
В данный момент в корпорации Microsoft работают 114 тысяч сотрудников. Первые сообщения 

29 июля 2016, 11:40
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