Новым российским ноутбукам обеспечат защиту от мороза и ударов Минпромторг выдал субсидию российскому разработчику «Т-Платформы» в размере 150 млн рублей на проект сверхпрочного отечественного ноутбука. Техника получит защиту от механических повреждений и электромагнитных полей. Кроме того, российский компьютер будет работать после попадания в воду, а также при температуре воздуха …