В Microsoft представили новую версию операционной системы Windows 10S, а также очередной ноутбук Microsoft Surface Laptop. Новая ОС получит ограниченный функционал, и вместе с тем будет отличаться повышенной скоростью работы и защитой.
Операционную систему планируют применять в учебных целях. Она дойдет до пользователей в начале лета.
Программы на ОС будут запускаться из магазина приложений Windows Store. Программы пакета Office, в частности Word, Excel и PowerPoint станут бесплатными для учащихся и преподавателей.
Также компанией Microsoft был презентован ноутбук за $999. Он получит процессоры Intel Core i5 и Intel Core i7, сенсорный экран шириной 13,5 дюйма и до 16 Гб оперативной памяти.
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