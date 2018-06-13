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Подоходный налог могут увеличить
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27 марта 2018, 09:01
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На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области
В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить …
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12 марта 2018, 01:23
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26
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12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары
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21 февраля 2018, 05:15
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Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей
В 2017 году налогоплательщики Самарской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 203 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Причем самыми быстрыми темпами растут сборы налога на недвижимое имущество граждан.
«Налогов на имущество поступило полтора миллиарда. Это …
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29 января 2018, 09:05
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Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков
Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
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9 октября 2017, 10:36
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На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге
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13 сентября 2017, 02:05
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Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта
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21 августа 2017, 12:41