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Подоходный налог могут увеличить

Подоходный налог могут увеличить

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27 марта 2018, 09:01
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Испанская полиция поймала итальянца, которого более 30 лет разыскивали за убийство. Мужчина привлек внимание стражей порядка во время плановых проверок. Его остановили за то, что он и люди, находившиеся с ним в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во 
6 марта 2018, 05:26
12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СамараСтройСервис». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба регионального управления СК России.

По версии следователей, в период с марта 2014 по декабрь 2015 

21 февраля 2018, 05:15
Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

Самарцы заплатили в бюджет РФ почти 203 миллиарда рублей

В 2017 году налогоплательщики Самарской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации почти 203 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Причем самыми быстрыми темпами растут сборы налога на недвижимое имущество граждан.

«Налогов на имущество поступило полтора миллиарда. Это 

29 января 2018, 09:05
Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков

Кокаиновый рейс: Испанские правоохранители задержали судно с 4 тоннами наркотиков

Испанские стражи порядка задержали корабль, на котором перевозились около четырех тонн кокаина, информирует РИА «Новости». Эта партия находилась в кабине под судовой кухней.
Подозрительный морской лайнер, направлявшийся в Испанию из Колумбии, остановили для проверки в 870 км от Канарских островов. 

9 октября 2017, 10:36
На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге

На глазах у всех: Испанский ведущий в прямом эфире неожиданно разрезал платье коллеге

В Испании телеведущий Хуан Медио неожиданно для работников студии и всех телезрителей разыграл свою коллегу Еву Руиз в прямом эфире. Ему пришла в голову мысль разрезать ее платье ножницами.
На кадрах хорошо видно, как Хуан делает несколько разрезов на платье 

13 сентября 2017, 02:05
Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта

В Севилье только что родившую женщину разрубило лифтом. Как рассказывают европейские СМИ, в этот день медики решили перевести пациентку после родов со второго этажа на третий. Когда ее на коляске наполовину вкатили в лифт, двери неожиданно захлопнулись, и конструкция начала 

21 августа 2017, 12:41
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