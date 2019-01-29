До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО … До 40% автомобилистов в России ездят без полисов ОСАГО или с поддельными. Очередной пересмотр тарифов Центробанком, когда верхнюю и нижнюю границу сдвинули на 20%, должен изменить ситуацию. Однако существует при этом масса сложностей. О подводных камнях «ТЕРРЕ» рассказал эксперт в