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До 40% автомобилистов в России катаются без полисов ОСАГО
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10 января 2019, 01:08
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«АвтоВАЗ» вышел с каникул
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10 января 2019, 09:15
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей
К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около …
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24 декабря 2018, 04:03
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Mitsubishi отзывает автомобили в России
Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.
Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта …
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3 марта 2018, 10:39
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Mitsubishi отзывает в России 16 тысяч авто из-за подушек безопасности
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15 января 2018, 01:11
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Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России
Российские автомобильные эксперты обсуждают новость о вероятном появлении на отечественных трассах 7-местного гибрида минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander. В настоящее время его цена составляет чуть выше 800 000 рублей.
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28 ноября 2017, 10:06
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Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai
Корпорация Mitsubishi распространила тизерное изображение нового компактного кроссовера. Его презентация состоится в марте на Женевском автосалоне.
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24 января 2017, 03:46
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