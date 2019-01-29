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До 40% автомобилистов в России ездят без полисов ОСАГО или с поддельными. Очередной пересмотр тарифов Центробанком, когда верхнюю и нижнюю границу сдвинули на 20%, должен изменить ситуацию. Однако существует при этом масса сложностей. О подводных камнях «ТЕРРЕ» рассказал эксперт в 
10 января 2019, 01:08
«АвтоВАЗ» вышел с каникул

«АвтоВАЗ» вышел с каникул

В среду, 9 января, «АвтоВАЗ» возобновил работу после новогодних каникул. Тольяттинский автогигант остановил конвейер 26 декабря; часть сотрудников, не занятых на основных производствах, трудилась до 29-го числа. По итогам прошлого года компания продала в России около 360 тысяч автомобилей. Это 
10 января 2019, 09:15
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 

24 декабря 2018, 04:03
Mitsubishi отзывает автомобили в России

Mitsubishi отзывает автомобили в России

Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX  пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.

Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта 

3 марта 2018, 10:39
Mitsubishi отзывает в России 16 тысяч авто из-за подушек безопасности

Mitsubishi отзывает в России 16 тысяч авто из-за подушек безопасности

Росстандарт сообщает о массовом отзыве автомобилей Mitsubishi из-за вероятных проблем с подушками безопасности. Речь идет о моделях Pajero и i-MiEV, которые продавались в России с 2013 по 2016 годы. В общей сложности это 16 с половиной тысяч машин. Полный перечень 

15 января 2018, 01:11
Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России

Гибрид минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander появится на дорогах России

Российские автомобильные эксперты обсуждают новость о вероятном появлении на отечественных трассах 7-местного гибрида минивэна и кроссовера Mitsubishi Xpander. В настоящее время его цена составляет чуть выше 800 000 рублей.
Впервые эту модель показали широкой публике на автосалоне в Индонезии. По причине 

28 ноября 2017, 10:06
Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai

Корпорация Mitsubishi распространила тизерное изображение нового компактного кроссовера. Его презентация состоится в марте на Женевском автосалоне.
По словам экспертов, автоновинка будет сочетать длинную колесную базу и короткий задний свес. Модель получит название Eclipse.
Как сообщают специалисты издания Auto Express, модель 

24 января 2017, 03:46
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