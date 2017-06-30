В Испании за два часа ловкие воры-карманники вытащили свыше 60 мобильных телефонов. Все произошло во время концерта, на который пришли несколько сотен человек.
По сообщению полиции, воры оказались уроженцами Румынии. В процессе выяснения обстоятельств инцидента стражи порядка выяснили: преступники прибыли вместе с друзьями на концерт, где и совершили преступления. После мероприятия в полицию пришли более 60 любителей музыки, у которых на концерте исчезли мобильные устройства и другие ценные вещи.
Один из подозреваемых покинул зал еще до завершения концерта, но его удалось задержать через нескольких часов. В рюкзаке у мужчины лежали 40 телефонов. Вскоре полицейские взяли его сообщника, который успел похитить порядка 20 гаджетов. Также злоумышленники украли несколько кошельков и двое часов.
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