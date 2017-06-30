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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Шанхае мошенники обманули 9 тысяч коллекционеров почти на $7 млн

В Шанхае мошенники обманули 9 тысяч коллекционеров почти на $7 млн

Китайские стражи порядка задержали группу преступников, которые подозреваются в организации нелегальных аукционов предметами искусства. По предварительной информации, жертвами злоумышленников оказались минимум 9 тысяч коллекционеров, лишившихся 46 млн юаней (порядка $6,7 млн).
Всего по этому беспрецедентному делу в данный момент проходят 

29 июня 2017, 10:13
Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги 

28 июня 2017, 10:30
В Самаре отпустили двух фигурантов дела по убийству предпринимателя

В Самаре отпустили двух фигурантов дела по убийству предпринимателя

Следственный комитет региона отпустил двух фигурантов дела по убийству предпринимателя Вадима Винокурова под подписку о невыезде. Напомним, соучредителя компаний "Агро-эксперт" и "Агро Эксперт Семена" расстреляли из автомата Калашникова в мае 2014-ого года в яхт-клубе "Акватория" на реке Татьянка. Тело обнаружили 

26 июня 2017, 01:15
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Тополиная в Тольятти. По данным следствия, гражданка Малицкая разругалась со знакомой и начала ее душить. В результате сжатия шеи сломала подъязычную кость. Потерпевшая попала в больницу, где и умерла.
Свидетелями преступления были дети 

15 июня 2017, 06:06
Возвращение легенды: В России стартовали продажи Nokia 3310

Возвращение легенды: В России стартовали продажи Nokia 3310

В РФ стартовали продажи новой версии популярного кнопочного телефона Nokia 3310. Со вчерашнего дня гаджет можно купить в ряде столичных салонов.
В других регионах реализация еще не началась, доступен лишь предзаказ. На официальном портале Nokia мобильное устройство можно купить за 

17 мая 2017, 02:04
Секретная линия: прототип российского «квантового телефона» появится летом

Секретная линия: прототип российского «квантового телефона» появится летом

Специалисты МГУ имени Ломоносова и корпорации «Инфотекс» занимаются созданием телефона, защищенного от прослушивания. Эта инновация будет шифровать разговоры современным квантовым методом.
Отечественное устройство может заинтересовать не только представителей спецслужб, но и большие компании, которые заботятся о сохранении конфиденциальной информации. По 

24 апреля 2017, 01:22
Стоянку древних людоедов обнаружили археологи в Испании

Стоянку древних людоедов обнаружили археологи в Испании

Испанские ученые обнаружили пещеру, в которой жили древние каннибалы. Открытие было сделано в процессе археологических работ.
Таинственный грот располагался в южной части Валенсии. В нем было не менее 30 человеческих костей. Исследователи выяснили, что это останки двух взрослых и одного 

22 марта 2017, 05:04
В Самаре снова заработает визовый центр Испании

В Самаре снова заработает визовый центр Испании

Визовый центр Испании снова запускают в Самаре. Его официально откроют 3 марта. Всего по стране появится восемь новых сервисно-визовых центров одного из крупнейших государств западной Европы. Управляет центрами компания BLS International Limited. В Самаре центр будет находиться по адресу: Партизанская, 

2 марта 2017, 02:04
На каждого человека в России приходится по 5,5 мобильных телефонов

На каждого человека в России приходится по 5,5 мобильных телефонов

59% россиян заявили, что когда у них появляется новый мобильник, прежнее устройство находится в рабочем состоянии. Не более 7% отслуживших аппаратов перерабатывают необходимым способом.
16 ноября 2016, 11:38
В Самаре перестанут выдавать визы в Испанию

В Самаре перестанут выдавать визы в Испанию

Компания VFS Global объявила о прекращении приема заявлений на получение разрешительных документов для посещения этой европейской страны в 28 городах России. Как пишет РБК, причиной закрытия центров стала смена поставщика визовых услуг властям Испании - новый тендер выиграла BLS International 

7 октября 2016, 03:49
Ученые доказали связь между использованием мобильников и раком

Ученые доказали связь между использованием мобильников и раком

Исследователи из Соединенных Штатов, занимающиеся изучением воздействия радиоизлучения на живые организмы в русле Национальной токсикологической программы, завершили продолжительное исследование, касающееся связи рака и использования мобильных телефонов.
Ученые подвергли грызунов воздействию радиоизлучения, аналогичного тому, что исходит от сотовых телефонов. В итоге 

27 мая 2016, 05:12
Самарским спутником Аист-2 заинтересовались испанские СМИ

Самарским спутником Аист-2 заинтересовались испанские СМИ

На сайте одного из испанских телеканалов - Telecinco - появилась статья о спутнике Аист-2, созданном совместно учеными СГАУ и специалистами РКЦ «Прогресс».
 
Самарский спутник станет первым космическим аппаратом, который будет запущенном с нового российского космодрома «Восточный». В статье 
16 марта 2016, 10:56
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