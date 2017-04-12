В рейтинге самых модных людей мира по версии британского издания Dazed & Confused на 45-й строчке засветился молодой человек из Бишкека. Всеволод Север Черепанов - модель одного из агентств - сейчас вообще пользуется большой популярностью. Его образ выдержан в стилистике культуры промышленных окраин больших и мелких городов. В свои 19 лет парень выпускает и несколько линий одежды, также в уличном стиле. Они продаются в Милане и Лос-Анджелесе, их рекламирует Гоша Рубчинский. А совсем недавно Север присоединился к коллективу моделей марки Nike.
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