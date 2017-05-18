  • Новости
    \/news
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/muzhchina-reshil-zasudit-devushku-vse-svidanie-prosidevshuyu-v-smartfone/18052017
2
43
59
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Сегодня об этом сообщает следственный комитет региона. Речь идет о ЧП, которое произошло в Самаре в июле прошлого года в квартире дома на улице Советской. Тогда силовики нашли тела четырех человек – супружескую пару, их двухлетней дочери и пятилетнего сына. 

17 мая 2017, 06:30
Два года строгого режима: тольяттинский студент попытался стать «игиловцем»

Два года строгого режима: тольяттинский студент попытался стать «игиловцем»

Приволжский окружной военный суд вынес приговор студенту из Тольятти. В Автоград он приехал в 2016 году из Таджикистана. После поступления в вуз молодой человек в сети Интернет вступил в сообщество, где общались люди, исповедующие радикальный ислам.
Администратор группы приобрел на 
16 мая 2017, 08:27
Банк ВТБ начал банкротить Алексея Гриншпуна

Банк ВТБ начал банкротить Алексея Гриншпуна

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о финансовой несостоятельности некогда известного в регионе бизнесмена Алексея Гриншпуна. Долгое время он являлся владельцем холдинга «СВ», крупнейшим активом которого был свинокомплекс «СВ Поволжское». После кризиса 2008 года почти все 

16 мая 2017, 03:12

"Самараэнерго" взыщет с СКС 56 млн рублей

ООО "Самарские коммунальные системы" не удалось оспорить решение о выплате долга ПАО "Самараэнерго". 11-й апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Речь идет о сумме более чем в 56 миллионов рублей.
Как следует из материалов дела, в августе 

16 мая 2017, 02:48
Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

По горячим следам в Автограде полицейские распутали коварно организованное разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что злоумышленники причинили 

15 мая 2017, 09:22
В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

Стоимость одного свидания для пары в российской столице составит порядка $76,8 (или 4500 рублей по сегодняшнему курсу). Об этом говорят результаты исследования Deutsche Bank, который каждый год составляет так называемый «Индекс свидания».
Подсчет ведется исходя из стоимости проезда на такси, 

5 мая 2017, 03:34
Российских заключенных будут отпускать на свидания?

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.

Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для 

21 апреля 2017, 03:16
Компания Caviar выпустила к Пасхе православный iPhone 7 за 200 тысяч рублей

Компания Caviar выпустила к Пасхе православный iPhone 7 за 200 тысяч рублей

Компания Caviar представила iPhone 7 Credo. Цена православных смартфонов – порядка 200 тыс. рублей.
Известная фирма уже традиционно берет за основу популярные устройства и украшает их дорогой отделкой. Сегодня на суд общественности был представлен православный iPhone 7 Caviar Credo, созданный 

11 апреля 2017, 05:18
Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
Сейчас специалисты американской компании завершают тестирование новейшего гаджета, получившего беспроводную зарядку. 

10 февраля 2017, 03:20
В блогах: в Самаре до сих пор рекламируют скандальный Samsung Note 7

В блогах: в Самаре до сих пор рекламируют скандальный Samsung Note 7

Блогер Владислав Харчев заметил, что реклама снятого с продаж Samsung Note 7 до сих пор висит на здании в Самаре. Скандальный взрывающийся гаджет, из-за которого капитализация компании рухнула почти на 25 млрд долларов и вскоре будут уволены сотни ее 
25 октября 2016, 04:57
Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов

Росавиация призывает ограничить использование смартфонов Galaxy Note 7 на борту самолетов

Федеральным агентством воздушного транспорта РФ даны рекомендации пассажирам не использовать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 на борту самолетов: отключать гаджеты в салоне воздушного судна и не сдавать в багаж. Данные требования Росавиации вызваны частыми случаями взрыва аккумуляторов мобильного устройства.
Кроме 

23 сентября 2016, 05:46
В Сызрани 16-летнюю девушку ограбили на первом свидании

В Сызрани 16-летнюю девушку ограбили на первом свидании

В среду, 25 марта, в полицию Сызрани обратилась 16-летняя девушка. Её ограбили двое молодых людей. Они угрожали предметом, похожим на пистолет, и забрали у потерпевшей золотые украшения.  

Как выяснили полицейские, на девушку напали во время первого свидания. Она 
27 марта 2015, 04:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна