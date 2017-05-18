Житель Соединенных Штатов Брендон Везмар подал в суд на девушку, которая все время вела переписку с приятелями во время свидания. Молодой человек намерен взыскать стоимость билета в кино. Сумму $17,31 он израсходовал на совместный просмотр фильма "Стражи Галактики. Часть 2", сообщает PhoneArena.
По словам «пострадавшего», сразу после начала сеанса его девушка принялась включать телефон буквально каждую минуту, чтобы ответить на СМС. Когда парень попросил временно ограничить переписку либо просто покинуть зал, девушка выбрала второй вариант и удалилась.
Покинув кинотеатр, девушка уехала на своем автомобиле. В итоге Визмар вынужден был самостоятельно добираться домой после сеанса, поскольку в кино они приехали вместе.
Несмотря на незначительность суммы иска, мужчина считает победу в суде делом принципа. Обвиняемая узнала об иске от журналистов и была очень удивлена. О ситуации также рассказали режиссеру фильма "Стражи Галактики". Служители Фемиды говорят, что с обращением такого рода они сталкиваются впервые.
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