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Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани
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13 августа 2018, 01:51
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В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей
Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант …
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8 августа 2018, 12:58
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Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова
В Приволжском районе завершено расследование уголовного дела, которое завели на жителя Самарской области за вырубку леса. В апреле в дежурную часть обратился сотрудник лесничества. Он рассказал, что неизвестный мужчина в районе села Обшаровка рубит дерево. Полицейские задержали злоумышленника на месте …
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8 августа 2018, 11:49
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Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области
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6 августа 2018, 02:27
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На военном полигоне в Польше погибли два человека
20 февраля стало известно о ЧП на военном полигоне в районе польского города Дравско-Поморске на западе страны. Там обнаружены тела двух погибших людей. Оба они — гражданские. Об этом рассказал представитель военной жандармерии Даниель Ковальчик.
"На территории полигона произошел инцидент с летальным …
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20 февраля 2018, 06:44
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В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам
В польском городе Щецин утилизируют мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.
Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, …
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10 января 2018, 07:28
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В небе над Польшей впервые сняли НЛО
В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
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30 ноября 2017, 12:14
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Тихая охота: Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше
Американское танковое подразделение отменило стрельбы близ польского города Жагань по причине большого числа грибников, буквально наводнивших местные леса. Об этом, в частности, рассказывает германское издание Der Tagesspiegel.
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10 октября 2017, 10:09