Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке На Образцовской площадке, в районе автобусной остановки «Улица Жуковского», в торговом ларьке рядом с магазином, жители Сызрани купила муку на развес. Уже дома покупатель и его жена нашли в муке мёртвую мышь.



«Решила испечь пирог, начала замешивать тесто и …