Искусственная стимуляция некоторых отделов головного мозга у мышей позволила ученым сделать выводы, как медитация влияет на состояние стресса. Так, лазерное воздействие на переднюю поясную кору мозга у грызунов существенно снижало уровень тревожности и, как следствие, повышало когнетивную активность животных. Аналогичные изменения происходят и во время медитации у людей. Исследование продолжается. Уже доказано, что медитация повышает количество и прочность связей между различными областями мозга.
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц
Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.
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13 января 2017, 07:55
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В Хопёрском заповеднике обнаружена мышь-гигант
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5 декабря 2016, 09:06
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В Башкортостане пенсионерка нашла в пакете молока 4 мертвых мыши, есть фото
Шокирующий продуктовый скандал разгорается в соседней республике Башкортостан. Пожилая женщина из деревни Чишминского района нашла в только что купленном пакете молока 4 мертвых мыши. Об этом передает портал ufa1.ru.
Пенсионерка и ее 33-летняя дочь даже успели выпить по …
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12 ноября 2016, 02:46