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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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18 мая 2017, 01:07
В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям

В зоопарке Самары будут дарить подарки рыжим людям

Самарский зоопарк решил разнообразить свои будни и проверить гостей на знание дикой природы.
 
Как передает samru.ru? 26 мая с 12.30 до 15.30 там пройдет акция «Солнечный зоопарк». Все гости с рыжими волосами или в оранжевой одежде получат сувениры.
 

17 мая 2017, 07:25
Аллергия на хозяина: у кошек обнаружили «человеческое» заболевание

Аллергия на хозяина: у кошек обнаружили «человеческое» заболевание

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В пещерах Урала обнаружен древний гибрид бизона и тура

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Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков рассказал, как можно решить судьбу изъятых у браконьеров животных. Он предложил отдавать их в зоопарки.
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Ученые выяснили настоящее отношение кошек к хозяевам

Ученые из Соединенных Штатов выяснили истинное отношение домашних кошек к хозяевам. Об итогах этого исследования рассказывается в издании Behavioural Processes.
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Ученые: Кошки не уступают собакам по уму

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26 января 2017, 10:09
Самарцы просят запретить есть собак и кошек в России

Самарцы просят запретить есть собак и кошек в России

В федеральные службы по защите прав потребителей и ветеринарному надзору из Самары направлено предложение законодательно запретить в стране употребление в пищу мяса собак и кошек. Сбор подписей под соответствующей петицией стартовал на портале Сhange.org.

Поводом для обращения стало возобновление 
31 октября 2016, 01:27
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