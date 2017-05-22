Судебная тяжба между итальянками из города Генуя состоялась из-за кота. Об этой забавной истории рассказывается на страницах издания Il Secolo XIX.
Две проживающие по соседству дамы считали своим одного и того же кота. Одна звала его Бантик, другая — Текилой. На третьем году жизни кот принялся уходить на ночь к соседке, а днем возвращался к первой хозяйке.
Когда вторая женщина задумала взять животное при переезде с собой, первая хозяйка обратилась к служителям Фемиды, обвинив соперницу в краже. Суд отнесся к претензиям серьезно и после рассмотрения дела принял решение забрать кота у второй хозяйки.
Тогда уже последняя подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. И суд решил, что кражи не было, так как доказательств тому не обнаружено. В итоге животное возвратили предполагаемой похитительнице. Не исключено, что эта история еще будет иметь продолжение, так как первая хозяйка не смирилась с таким вердиктом.
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