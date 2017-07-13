Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 57-летняя женщина, прибывшая на отдых в компании друзей, стояла, держась за ограду, и следила за взлетом самолета "Боинг-737", направляющегося на Тринидад. Неожиданный порыв ветра от турбины отбросил ее. Путешественницу быстро доставили в стационар, но спасти ее не смогли.
Аэропорт "Джулиана" считается одной из основных достопримечательностей острова Синт-Мартен. Он находится совсем рядом с пляжем, и сотни туристов периодически собираются у его ограды, чтобы смотреть за самолетами, заходящими на посадку либо взлетающими в считанных метрах над их головами.
|
Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа
|
13 июля 2017, 02:19
|
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы
Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
|
13 июля 2017, 12:15
|
Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки
|
11 июля 2017, 10:14
|
Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор
Зарубежные информагентства рассказывают об авиакатастрофе, причиной которой стала дезориентация летчика в темное время суток. Самолет "Сессна-152" рухнул в болотистой местности недалеко от американского города Хомстед в штате Флорида.
|
7 июля 2017, 12:26
|
Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным
Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно …
|
5 июля 2017, 12:57
|
Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев
|
3 июля 2017, 06:37
|
Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском
Крупное транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Ульяновской области. В Новомалыклинском районе столкнулись большегруз "Вольво" и поезд. Эта авария унесла жизнь мужчины.
|
3 июля 2017, 04:12
|
В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов
|
30 июня 2017, 10:05
|
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе
|
28 июня 2017, 12:38
|
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи
Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.
Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» …
|
23 июня 2017, 10:49
|
Появились подробности о гибели 12-летней девочки, которую искали 5 дней
|
7 июня 2017, 11:37
|
Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина
Накануне на трассе Оренбург-Самара случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия произошла в восьми километрах от населенного пункта Подгородняя Покровка.
|
7 июня 2017, 11:08