Голубая акула, приблизившаяся к побережью Мальорки в минувший уик-энд, посеяла панику у отдыхавших. В итоге были эвакуированы несколько пляжей, сообщает Guardian.
Океанского хищника впервые увидели в субботу рядом с популярными пляжами в Кала-Махор и Кан-Пастилья. Акула проплыла буквально в считанных метрах от купающихся, которые сразу кинулись к берегу.
Спасатели распорядились закрыть близлежащие места пляжного отдыха для посетителей. К вечеру воскресенья акулу смогли поймать. Как оказалось, у нее было серьезное ранение головы. Скорее всего, травма была нанесена гарпуном.
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