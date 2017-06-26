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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Центр Самары пока остается без пляжей

Центр Самары пока остается без пляжей

В самарском региональном управлении Роспотребнадзора назвали пляжи, которые получили заключение о соответствии санитарным правилам. Это пляж Красноглинского района, а также при санатории «Можайский», в районе Барбошиной поляны и на спуске Советской Армии. Также проверку прошел пляж, который традиционно открывают в 
19 июня 2017, 09:57
Открыть пляжи в Самаре помешала вода

Открыть пляжи в Самаре помешала вода

Запланированное на 15 июня открытие пляжей в Самаре не состоялось. Уровень воды в Волге пока остается выше нормы, сообщили в городской администрации. Так как часть пляжей остается под водой, нет возможности установить там необходимое оборудование.
Отметим, в этом сезоне пляжей 

15 июня 2017, 11:08
В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

Они расположены на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. За качеством воды в водоемах будут следить специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг будет проводиться на 21 точке, оценивая санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
По данным ГИМС, в прошлом 

7 июня 2017, 05:04
В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот

В Новосибирский дельфинарий привезли гигантскую акулу-молот

В новосибирский Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» доставили очень редкий вид морских обитателей - молотоголовую акулу. Уникального питомца привезли из московского океанариума, сообщила пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Молотоголовую акулу доставили самолетом в аэропорт Толмачево. Транспортировку вели с соблюдением всех 

21 декабря 2016, 12:41
Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке

Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке

Жители и гости Москвы получат возможность посетить интерактивную выставку акул, которая впервые состоится в столичном зоопарке. «Акулова неделя» стартует в середине декабря. В самый первый день посещение будет бесплатным. На специальной площадке любой желающий сможет измерить свой рост в акулах 

14 ноября 2016, 02:36
Ученые нашли останки огромной доисторической акулы

Ученые нашли останки огромной доисторической акулы

В процессе исследования просторов Мирового океана ученые обнаружили останки гигантской доисторической акулы. С помощью реконструкции удалось установить, что длина тела акулы составляла примерно 4 метра. По мнению экспертов, этот вид является предком современной акулы Мако.

Ученые исследовали структуру зубов гигантского представителя фауны. Эти 

4 октября 2016, 05:08
Ученые: гренландские полярные акулы живут по 500 лет и дольше

Ученые: гренландские полярные акулы живут по 500 лет и дольше

Гренландскую полярную акулу (Somniosus microcephalus) ученые назвали самой долгоживущей среди позвоночных. Коллектив американских и европейских специалистов утверждает, что эти представители фауны способны прожить 500 лет. Об этом рассказывается на страницах Science и Nature News.
Несколько лет назад ученые уже осуществляли 

12 августа 2016, 04:49
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