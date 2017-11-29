Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно было рассмотреть людей, пытающихся скрыться в зарослях острова. По виду лодка напоминает баркасы северокорейских рыбаков.
В этой связи журналисты отмечают, что за последние дни в этом регионе, в том числе на необитаемых островах, не раз обнаруживали компактные суда. На одном из них рыбаков случайно вынесло в открытое море. На другом были обнаружены останки неизвестных людей…
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