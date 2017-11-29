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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем

Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем

Годовалой девочке в Тольятти потребовалась скорая помощь – ребенок случайно выпил канцелярский клей.  Дело в том, что старшая сестра малышки делала аппликации, и не заметила, как младшая забрала клей со стола, сообщили врачи.
В квартиру к потерпевшей в срочном порядке 

28 ноября 2017, 05:44
В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек

В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек

Небольшое деревянное плавсредство с восемью трупами нашли дрейфующим возле берега в регионе Акита. Об этом информирует РИА «Новости».
Судя по всему, люди погибли несколько недель назад. Сейчас представители правоохранительных органов стараются установить детали этого беспрецедентного происшествия.
Как отмечается, к японским 

27 ноября 2017, 12:03
В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

О чрезвычайном происшествии в китайском регионе Шаньси рассказали зарубежные средства массовой информации. Тигр в цирке по недосмотру сотрудников смог вылезти из клетки в процессе показательной программы прямо на городской улице.
Хищник выбил часть решетки и побежал. Неудивительно, что поднялась паника, 

27 ноября 2017, 09:31
«Огненный шар», упавший с неба, сильно напугал жителей Японии

«Огненный шар», упавший с неба, сильно напугал жителей Японии

 Жители Страны восходящего солнца не на шутку переполошились при виде стремительно летящего к поверхности Земли метеора. Он представлял собой огромный "огненный шар", рассказывает Japan Times.
Направляющийся к земле космический объект попал в объективы многочисленных камер наблюдения и авторегистраторов. Как рассказали 

24 ноября 2017, 09:25
Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

На водоеме под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков. Рассказ «о самой фееричной рыбалке сезона-2017», а также фото и видео опубликовал один из участников инцидента. По его словам, гигантскую рыбину они зацепили на «последнем» забросе.

«Рыба подошла к борту, 

22 ноября 2017, 03:34
В Японии мужчина отрубал головы жалующимся суицидникам

В Японии мужчина отрубал головы жалующимся суицидникам

Правоохранители  в Стране восходящего солнца арестовали мужчину, который подозревается в беспрецедентных расправах над своими соотечественниками. Такахиро Шираиши уже получил прозвище «Убийца из Twitter».
Как рассказывают мировые СМИ, маньяк заманивал размещающих суицидальные посты в интернете и отрубал им головы. Пока в 

16 ноября 2017, 12:14
Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина

Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина

Региональные информагентства рассказали о деталях беспрецедентного чрезвычайного происшествия, когда готовившая на кухне жительница Саратова погибла от полученных ожогов. Трагедия случилась в Октябрьском районе города.
По данным регионального следкома, вечером 51-летняя гражданка готовила еду на плите. Неожиданно ее одежда воспламенилась. Ситуация 

14 ноября 2017, 12:07
Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
По подозрению в этом беспрецедентном злодеянии правоохранители задержали 27-летнего Такахиро Шираиши. Мужчина уже дал признательные показания. Он заявил, что «проделал некоторые операции с телами 

31 октября 2017, 12:22
На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети

На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети

В интернете набирает популярность видеоролик с медведем, который по-человечески проверяет расставленные рыболовные сети.

Хищник вызвал восторг у авторов видео, уж очень ловко он доставал из воды сети и добывал из них рыбу. Животного не смутило присутствие людей, и он спокойно удалился 

27 июля 2017, 11:23
Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать

Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать

В Самарской области закрыт несанкционированный детский лагерь, располагавшийся на острове Голодный. Организовал его предприниматель из Тольятти, несмотря на то, что лицензии на это у него не было. Бизнесмен через соцсети нашел желающих и заключил договоры с родителями 19 несовершеннолетних в 

21 июля 2017, 03:57
На самарском острове обнаружили лагерь выживания для подростков

На самарском острове обнаружили лагерь выживания для подростков

Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту организации несанкционированного детского лагеря. Подростки в возрасте от 10 до 16 лет проживали в палатках на острове Голодный. По данным правоохранителей, там обнаружили двадцать детей. С ними были трое взрослых мужчин. Сообщается, 
13 июля 2017, 09:41
Экологи нашли самое грязное место на Земле

Экологи нашли самое грязное место на Земле

Ученые назвали самое грязное место на нашей планете. Это остров Хендерсон в Тихом океане, который имеет площадь всего 3,7 гектара.
В процессе исследования, о котором рассказывают зарубежные издания, специалисты обнаружили на Хендерсоне порядка 38 миллионов кусков пластика разного объема общим 

17 мая 2017, 01:28
Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Воскресным вечером сызранские спасатели эвакуировали двух рыбаков. Это случилось недалеко от населенного пункта Бестужевка.
Волга в этом районе каждой весной широко разливается. Двое приятелей решили порыбачить на одном из островов, и отправились в путь на резиновой лодке. Неожиданно для мужчин 

15 мая 2017, 03:20
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской 
14 апреля 2017, 03:58
В Африке найдены следы древнего суперцунами высотой 300 метров

В Африке найдены следы древнего суперцунами высотой 300 метров

На равнинном участке северной части острова Сантьяго в Республике Кабо-Верде (Африка) группе геологов удалось найти и установить происхождение огромных каменных валунов. Ученые утверждают: их на африканские побережье принесло сильнейшее цунами высотой около 300 метров. Подобный природный катаклизм случился около 70 
4 октября 2015, 02:32
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