На Нобелевскую премию мира заявлено рекордное число кандидатов На получение одной из наиболее известных и весомых премий на планете - Нобелевской премии мира - в этом году претендует рекордное число кандидатов. Как отмечают в Нобелевском комитете, всего претендентов 376, 148 из них — это общественные и международные организации. …