На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют сразу 329 номинантов. Как сообщает ТАСС, на получение престижной награды выдвинуты 217 человек и 112 организаций. Несмотря на то, что число претендентов на премию в этом году очень велико, его нельзя назвать рекордным. Рекорд по числу номинантов был установлен в 2016 году, когда их было 376. По традиции, поименно список претендентов не разглашается. Имя победителя будет объявлено в октябре, а сама церемония вручения состоится 10 декабря.
Согласно последней воле Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от четырех остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присваивается не в Стокгольме, а в Осло.
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