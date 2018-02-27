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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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На получение одной из наиболее известных и весомых премий на планете - Нобелевской премии мира - в этом году претендует рекордное число кандидатов. Как отмечают в Нобелевском комитете, всего претендентов 376, 148 из них — это общественные и международные организации. 
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Объявлены номинанты на премию

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

Стали известны претенденты на премию «Золотой глобус». Среди номинантов на премию оказалась и картина русского режиссера Андрея Звягинцева – «Левиафан». Она представлена в номинации как лучший зарубежный фильм.
В номинации "Лучший фильм" (драма) поборются: "Отрочество" Ричарда Линклейтера, "Охотник на лис" 

11 декабря 2014, 07:42
Объявлены первые номинанты на премию «Грэмми»

Объявлены первые номинанты на премию «Грэмми»

Оргкомитет обнародовал имена претендентов на получение «Грэмми». На статуэтки в номинациях: "Запись года", "Лучший поп-альбом", "Лучший кантри-альбом", "Лучший современный урбанистический альбом ", "Лучшая рок-композиция" и "Лучшее выступление" претендуют Coldplay, Игги Азалия, Тейлор Свифт, Крис Браун, Ариана Гранде, Кэти Перри, Эд 

5 декабря 2014, 07:16
Обнародован список претендентов на

Обнародован список претендентов на "Оскар-2014"

Киноакадемия США назвала номинантов на ежегодную премию "Оскар". 
В категории "Лучший фильм года" будут бороться: "12 лет рабства", "Афера по-американски", триллер "Капитан Филлипс", "Гравитация", "Небраска", "Филомена", "Волк с Уолл-стрит", драма "Далласский клуб покупателей", "Она". 
В номинации "Лучший режиссер" представлены: Стив Маккуин 

17 января 2014, 12:45
Путин - миротворец

Путин - миротворец

Президент России Владимир Путин объявлен претендентом на Нобелевскую премию мира, кандидатуру главы государства выдвинула Международная академия духовного единства и сотрудничества, сообщает "Взгляд".

«Мы очень хорошо знаем, какую миротворческую роль сыграл в тяжелых районах, особенно в Беслане, Южной Осетии наш президент», - 

3 октября 2013, 10:36
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