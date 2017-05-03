Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда Древнейшее сооружение на планете открыли ученые-геологи в процессе экспедиции на Аляску. Под слоем векового льда они нашли загадочные сооружения, которые по габаритам гораздо больше египетской Великой пирамиды в Гизе.

После исследования образцов был сделан вывод, что одну из открытых пирамид …