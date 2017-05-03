Известный уфолог из Соединенных Штатов Скотт Уоринг утверждает, что на обратной стороне Луны находится гигантская пирамида, которую соорудили представители инопланетного разума. Об этом специалист рассказал после изучения фотографий спутника Земли.
Все изображения были получены космическим зондом The Lunar Reconnaissance Orbite. Загадочный объект расположен в кратере Циолковского.
По словам Уоринга, диаметр сооружения порядка 800 метров, а его высота достигает 40 метров. Уфолог убежден, что этот объект был построен пришельцами для использования его в качестве военной базы. Скептики уже поспешили высказать свое отношение к утверждению исследователя.
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