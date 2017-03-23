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Бункер S

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22 марта 2017, 10:17
Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году

Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году

Россияне смогут в следующем году принять участие в уникальном эксперименте американского космического агентства NASA по имитации полета на Марс. Он разработан учеными Университета штата Гавайи.
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21 марта 2017, 05:17
Уфологии обнаружили на Марсе загадочную статую

Уфологии обнаружили на Марсе загадочную статую

Английские уфологии утверждают, что обнаружили на Марсе свидетельства существовавшей в прежние времена развитой цивилизации. Они проанализировали снимки, полученные марсоходом Curiosity, которые периодически публикует американское космическое агентство NASA.
После детального изучения одного изображения специалисты смогли различить статую аборигена на Красной планете. 

21 марта 2017, 09:50
Ученые объяснили, почему в космосе сложно заниматься сексом

Ученые объяснили, почему в космосе сложно заниматься сексом

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Корабль НЛО обнаружили на Луне уфологи

Корабль НЛО обнаружили на Луне уфологи

Ученые заявили об обнаружении на Луне следов возможного присутствия представителей неземной цивилизации. Это подтверждается фотографиями, сделанными орбитальным зондом, который вращается вокруг Луны и осуществляет наблюдения на протяжении семи лет.
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15 марта 2017, 12:15
Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Ученые: Летом к Земле подлетит пилотируемый НЛО

Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.
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В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

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Загадочное явление произошло в населенном 

12 января 2017, 09:14
Самарцы обсуждают в блогах видео с НЛО

Самарцы обсуждают в блогах видео с НЛО

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9 декабря 2016, 06:16
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