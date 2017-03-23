Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.
На видео можно различить таинственный объект неопределенной формы, который уже получил наименование «Черный рыцарь». Эксперты допускают, что он изучал станцию и вел наблюдение за астронавтами.
Поначалу космическое тело приняли за солнечные блики, но мнение специалистов изменилось, когда оно начало перемещаться. Объект двигался за МКС несколько минут, а затем удалился в сторону Луны.
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