Группа из 80 человек на пляже во Флориде спасла семью, которую сильное течение отнесло от берега. Отдыхающие образовали стометровую живую цепь и коллективными стараниями вытащили терпящих бедствие на берег, информирует телеканал CBS.
Инцидент произошел, когда американка Роберта Урсрей увидела, что ее сыновей, плавающих без присмотра, волны уносят от берега. Женщина, а потом еще шестеро членов ее семьи кинулись на помощь, но сами оказались не в силах справиться со стихией. Ее матери, также бросившейся на помощь внукам, самой стало плохо — в воде у пожилой женщины случился инфаркт, и ей самой понадобилась помощь.
Тем временем окружающие поняли всю остроту ситуации. Они образовали живую цепь, и в результате большой трагедии удалось избежать.
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