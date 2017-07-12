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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Зарубежные информагентства рассказывают об авиакатастрофе, причиной которой стала дезориентация летчика в темное время суток. Самолет "Сессна-152" рухнул в болотистой местности недалеко от американского города Хомстед в штате Флорида.
Тело пилота вскоре обнаружил спасательный вертолет. К тому моменту погибшего уже обгладывал 

7 июля 2017, 12:26
Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Скоростное судно «Восход» сломалось в первые дни работы в новом сезоне. Напомним, суда такого типа курсируют по Волге по маршруту Самара – Сызрань.

По сообщению «Маленькой Сызрани», в воскресенье, 30 апреля, возникли проблемы с мотором - предположительно, отказала система 
2 мая 2017, 09:48
На реке Самара в опору моста врезался катер

На реке Самара в опору моста врезался катер

Вчера около полуночи на реке Самара случилось чрезвычайное происшествие. Катер врезался в опору моста.
Как сообщают правоохранители, инцидент произошел близ спуска с улицы Мельничной. По предварительной информации, мужчина был трезв.
К счастью, после столкновения самарец остался жив, хотя травм ему 

8 сентября 2016, 09:50
В Самаре в Волге у лодочной станции нашли труп женщины

В Самаре в Волге у лодочной станции нашли труп женщины

Накануне МЧС зарегистрировала на территории Самарской области три происшествия на воде. Погиб ребенок.

Первое происшествие случилось в Самаре на территории Промышленного района. В Волге напротив лодочной станции «Сатурн» нашли труп женщины. По данным спасателей, погибшей было 42 года. Тело 
14 июля 2016, 11:48
Тела уплывшей на матрасе пары обнаружили в Пензенской области

Тела уплывшей на матрасе пары обнаружили в Пензенской области

Под Пензой найдены тела молодой пары, уплывшей на надувном матрасе. Их обнаружили в процессе повторного поиска исчезнувших ранее молодых людей.
Трагедия произошла в водах участка пляжного отдыха в селе Засечном. Когда 23-летний местный житель и его 21-летняя знакомая отправились на 

30 июня 2016, 05:43
Девушка посетила Disneyland по билету 22-летней давности

Девушка посетила Disneyland по билету 22-летней давности

26-летняя Челси Хёлайн появилась в парке развлечений во Флориде и предоставила изумленному сотруднику купон на четырехдневное посещение аттракционов.
23 мая 2016, 11:41
У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей

У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей

Американские дайверы обнаружили у берегов Флориды настоящий клад с золотыми монетами с затонувших испанских галеонов. Стоимость находки, по предварительным оценкам, составляет порядка 4 500 000 долларов. Возраст сокровищ – не менее 300 лет.
 
Всего на берег удалось поднять сундуки с 350 
20 августа 2015, 10:48
Дельфины строят схожие с человеческими сложные социальные связи

Дельфины строят схожие с человеческими сложные социальные связи

Группа американских ученых обнаружила большое сходство в социальном поведении дельфинов и людей. Две сотни особей млекопитающих, обитающих в лагуне Индиан-Ривер (штат Флорида), на протяжении шести с половиной лет находились под пристальным наблюдением специалистов Харборского отделения университета океанографии (в составе Атлантического 
8 мая 2015, 04:29
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