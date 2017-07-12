На реке Самара в опору моста врезался катер Вчера около полуночи на реке Самара случилось чрезвычайное происшествие. Катер врезался в опору моста.

Как сообщают правоохранители, инцидент произошел близ спуска с улицы Мельничной. По предварительной информации, мужчина был трезв.

К счастью, после столкновения самарец остался жив, хотя травм ему …