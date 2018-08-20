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«Обитатели» соцсетей делятся фото и видео «кровавой Луны» над Самарой
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28 июля 2018, 10:51
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«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе
В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru
«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было …
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17 июня 2018, 12:40
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NASA создает робопчел для исследования Марса
NASA вознамерилось создать пчел-роботов. Механических насекомых планируется использовать для исследования Марса. Робопчелы своими размерами булут сопоставимы со своими биологическими прототипами; При этом, они получат увеличенные крылья. Они будут необходимы для стабильных полетов в условиях разряженной атмосферы Красной планеты.
Разработчики …
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2 апреля 2018, 07:21
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Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции
Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.
"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на …
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29 марта 2018, 10:45
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Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами
Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.
Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. …
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24 января 2018, 12:12
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Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе
Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.
В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены …
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19 января 2018, 03:49
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Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом
Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
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27 декабря 2017, 12:27
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В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными
Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.
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25 декабря 2017, 01:48