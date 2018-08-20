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Материалы по теме:

«Обитатели» соцсетей делятся фото и видео «кровавой Луны» над Самарой

«Обитатели» соцсетей делятся фото и видео «кровавой Луны» над Самарой



Вечером 27 июля самарцы наблюдали интереснейшее астрономическое явление — полное лунное затмение. Или, как его еще называют, «кровавую Луну». Затмение началось около 22:30 и завершилось уже глубоко за полночь. Столь долгой 
28 июля 2018, 10:51
«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе

«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе

В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru

«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было 
17 июня 2018, 12:40
NASA создает робопчел для исследования Марса

NASA создает робопчел для исследования Марса

NASA вознамерилось создать пчел-роботов. Механических насекомых планируется использовать для исследования Марса. Робопчелы своими размерами булут сопоставимы со своими биологическими прототипами; При этом, они получат увеличенные крылья. Они будут необходимы для стабильных полетов в условиях разряженной атмосферы Красной планеты.

Разработчики 
2 апреля 2018, 07:21
Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции

Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции

Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.

"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на 
29 марта 2018, 10:45
Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами

Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами

Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.

Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. 
24 января 2018, 12:12
Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе

Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе

Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.

В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены 
19 января 2018, 03:49
Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом

Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом

Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
Загадочный предмет ученые нашли 

27 декабря 2017, 12:27
В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными

В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными

Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.
Местные жители на протяжении долгого времени ведут дискуссии о гуманоидах, которые нередко посещают нашу 

25 декабря 2017, 01:48
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